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الرئيسية | حوادث | السرقة تقود أفراد عصابة إلى الاعتقال بسجن سطات

السرقة تقود أفراد عصابة إلى الاعتقال بسجن سطات

السرقة تقود أفراد عصابة إلى الاعتقال بسجن سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 23 فبراير 2018 - 04:14

قرر الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بسطات إيداع ثلاثة أشخاص السجن الفلاحي علي مومن، على سبيل الاعتقال الاحتياطي، لاتهامهم بتكوين عصابة إجرامية متخصّصة في السرقة عن طريق الكسر، في انتظار انطلاق جلسات محاكمتهم وفق المنسوب لكل واحد منهم.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد مراح سيدي حجاج كانت قد تمكّنت من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 16 و23 سنة، بعدما فطن أحد الحراس الليليين لتحركاتهم المشبوهة حين لاحظ تردّدهم على بعض المحلات التجارية ليلا في انتظار فرصة للسطو عليها.

وأضافت المصادر نفسها أن الحارس الليلي وبعض السكان المجاورين للمكان أشعروا عناصر الدرك الملكي الذين تمكّنوا من محاصرة المشتبه فيهم الثلاثة، من بينهم قاصر، بعدما تبيّن أنهم يتوفّرون على قطعة حديدية من أجل الاستعانة بها في كسر أقفال الدكاكين المستهدفة.

وزادت المصادر ذاتها أن الموقوفين الثلاثة جرى اقتيادهم من قبل عناصر الدرك الملكي إلى مركز أولاد امراح، وبعد الاستماع إليهم في محضر تمهيدي، تبيّن أنه سبق لهم تنفيذ عمليات سرقة همّت ما خفّ وزنه وغلا ثمنه من محلات تجارية بكل من برشيد وسطات ورأس العين وأولاد امراح.

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