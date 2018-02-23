حوادث سير تقتل 23 خلال أسبوع بمدن المغرب

هسبريس - و.م.ع

لقي 23 شخصا مصرعهم، وأصيب 1637 آخرون بجروح، إصابة 89 منهم بليغة، في 1262 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 فبراير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 44 ألف و323 مخالفة، وأنجزت 14 ألف و884 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 29 ألف و439 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و443 ألف و100 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 6071 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8645 وثيقة، فيما وصل عدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 168 مركبة.