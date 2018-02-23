24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3507:0112:4615:5218:2219:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. عمر بلافريج (5.00)

  2. بوسعيد يمدد التصريح والأداء الإلكترونيين بالمداخيل (5.00)

  3. المالكي: الاقتطاعات رفعت حضور نواب الأمة إلى مستوى قياسي (5.00)

  4. تحقيق قضائي في فرضية انتحار فتاة وسط وزان (5.00)

  5. مهنيو النقل يرفضون قتل تنافسية ميناء طنجة المتوسط بالبيروقراطية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قتيل في حادث سير على طريق "تامنصورت"

قتيل في حادث سير على طريق "تامنصورت"

قتيل في حادث سير على طريق "تامنصورت"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 23 فبراير 2018 - 02:05

لفظ شاب في عقد الثالث أنفاسه الأخيرة في حادثة سير، أصيب إثرها بجروح خطيرة على مستوى رأسه، بعدما صدمته سيارة على الطريق الرابطة بين مراكش وتامنصورت.

الضحية كان يقود دراجة عادية، وسيارة لنقل البضائع صدمته ليسقط أرضا ويفارق الحياة على الفور.

عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة حربيل تامنصورت أشرفت على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات في "باب دكالة" بمراكش، عقب تحرير محضر معاينة للنازلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.