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قتيل في حادث سير على طريق "تامنصورت"
الجمعة 23 فبراير 2018 - 02:05
لفظ شاب في عقد الثالث أنفاسه الأخيرة في حادثة سير، أصيب إثرها بجروح خطيرة على مستوى رأسه، بعدما صدمته سيارة على الطريق الرابطة بين مراكش وتامنصورت.
الضحية كان يقود دراجة عادية، وسيارة لنقل البضائع صدمته ليسقط أرضا ويفارق الحياة على الفور.
عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة حربيل تامنصورت أشرفت على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات في "باب دكالة" بمراكش، عقب تحرير محضر معاينة للنازلة.