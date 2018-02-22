الشرطة تفك لغز اختطاف طفل أمام مؤسسة مدرسية

هسبريس من الرباط

تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم، بمدينة فاس، ضمن قضية تتعلق باختطاف طفل قاصر والمطالبة بفدية مالية.

المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، قالت ن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس تمكنت، اليوم الخميس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق باختطاف طفل قاصر والمطالبة بفدية مالية.

"التحريات الأمنية المنجزة أوضحت أن دوافع هذه القضية تتعلق بتصفية حسابات في إطار قضية تتعلق بالمخدرات، حيث عمد المشتبه فيهم لاختطاف الطفل القاصر من أمام المؤسسة التعليمية التي يدرس بها، بسبب خلافات مع والد الضحية، وذلك قبل أن يعمدوا الى إطلاق سراحه في وقت لاحق، بعدما توصلوا بمبلغ 300 ألف درهم كفدية مالية"، تكشف DGSN.

وشددت المديرية على أن إجراءات البحث القضائي أسفرت عن توقيف الفاعل الرئيس الذي حرض على ارتكاب جريمة الاختطاف، وهو من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، كما تم توقيف شخص ثان ساهم في تنفيذ عملية الاختطاف، وشخص ثالث هو الذي تسلم المبلغ المالي المقدم كفدية مالية لتحرير الضحية.

الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن اشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت إجراءات البحث وعمليات التفتيش والحجز متواصلة لضبط أية عائدات إجرامية أو معدات يشتبه استخدامها في التنفيذ المادي لهذه الجريمة.