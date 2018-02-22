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الرئيسية | حوادث | الشرطة تفك لغز اختطاف طفل أمام مؤسسة مدرسية

الشرطة تفك لغز اختطاف طفل أمام مؤسسة مدرسية

الشرطة تفك لغز اختطاف طفل أمام مؤسسة مدرسية
هسبريس من الرباط
الخميس 22 فبراير 2018 - 20:18

تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم، بمدينة فاس، ضمن قضية تتعلق باختطاف طفل قاصر والمطالبة بفدية مالية.

المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، قالت ن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس تمكنت، اليوم الخميس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق باختطاف طفل قاصر والمطالبة بفدية مالية.

"التحريات الأمنية المنجزة أوضحت أن دوافع هذه القضية تتعلق بتصفية حسابات في إطار قضية تتعلق بالمخدرات، حيث عمد المشتبه فيهم لاختطاف الطفل القاصر من أمام المؤسسة التعليمية التي يدرس بها، بسبب خلافات مع والد الضحية، وذلك قبل أن يعمدوا الى إطلاق سراحه في وقت لاحق، بعدما توصلوا بمبلغ 300 ألف درهم كفدية مالية"، تكشف DGSN.

وشددت المديرية على أن إجراءات البحث القضائي أسفرت عن توقيف الفاعل الرئيس الذي حرض على ارتكاب جريمة الاختطاف، وهو من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، كما تم توقيف شخص ثان ساهم في تنفيذ عملية الاختطاف، وشخص ثالث هو الذي تسلم المبلغ المالي المقدم كفدية مالية لتحرير الضحية.

الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن اشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت إجراءات البحث وعمليات التفتيش والحجز متواصلة لضبط أية عائدات إجرامية أو معدات يشتبه استخدامها في التنفيذ المادي لهذه الجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Ahmed de Rabat الخميس 22 فبراير 2018 - 20:28
برافو لرجال الشرطة على العمل القياسي في توقيف هذه العصابة الاجراميه..جزاكم الله خيرا
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67
2 - قانون الغابة الخميس 22 فبراير 2018 - 20:32
الانتقام من الابناء قمة رد الفعل الوحشية التي لاتقبلها الاخلاق لان الطفل بريء من خلافات الكبار وبالتالي وبما ان الجناة و والد الطفل يشتغلون بالمخدرات كان عليهم ان ينتقموا منه شخصيا بما انهم لايستطيعون اللجوء للقضاء والادعاء بأن الوالد اكل عليهم امولا اكتسبوها من المخدرات لانهم في هذه الحالة سيتعرضون للاعتقال .
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24
3 - الحسين الخميس 22 فبراير 2018 - 20:34
المشكل ليس مع المختطفين او الامن انما في القضاء المغربي.
كيف نفسر للناس ان مثل هاؤلاء حينما يقبض عليهم يحكم عليهم القاضي ب ستة اشهر في السجن. وممكن ينالو العفو الملكي قبل انقضاء حتى هذه المدة.
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67
4 - آسفي الخميس 22 فبراير 2018 - 20:43
اوا علا سلامت الطفل اوا بنادم تلف مبقا عراف ميدير بغا اجبد لفلوس اوسفي وخا علا حساب ارواح ناس
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12
5 - آملشيل المغو الخميس 22 فبراير 2018 - 21:00
نعم لتطبيق عقوبة الإعدام في حق كل من سولت له نفسه المساس بكرامة الطرف الآخر.
أنتم ضصرتو المجرمين وليت كنكره نمشي لفاس . تابعت فيه دراستي منذ السنة الثالثة إعدادي إلى أن حصلت على الإجازة ورأيت فيه العجب خصوصا منطقة بن دباب
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21
6 - مرحبا... الخميس 22 فبراير 2018 - 21:16
يبدو ان الاجرام.. اصبح هو السيد في تدهور و نرض العدالة او القضاء. و ان رجال الامن يتعبون انفسهم لا غير... لان حالة العود. مستمرة. لضعف العقوبات... و وجود سماسرة القضاء دور و خرج بكفالة و الحيل...
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23
7 - Abdellah_Elctron_Libre الخميس 22 فبراير 2018 - 21:50
Un chapeau à nos services de sécurité et de renseignements...continuez Svp.
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10
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