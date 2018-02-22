24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3507:0112:4615:5218:2219:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. عمر بلافريج (5.00)

  2. بوسعيد يمدد التصريح والأداء الإلكترونيين بالمداخيل (5.00)

  3. المالكي: الاقتطاعات رفعت حضور نواب الأمة إلى مستوى قياسي (5.00)

  4. تحقيق قضائي في فرضية انتحار فتاة وسط وزان (5.00)

  5. مهنيو النقل يرفضون قتل تنافسية ميناء طنجة المتوسط بالبيروقراطية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | "خادمة زاكورة" تنهي الاستشفاء في مصحة خاصة

"خادمة زاكورة" تنهي الاستشفاء في مصحة خاصة

"خادمة زاكورة" تنهي الاستشفاء في مصحة خاصة
هسبريس- عبد الإله شبل
الخميس 22 فبراير 2018 - 23:00

غادرت الشابة لطيفة لفراجا، الخادمة المتحدرة من مدينة زاكورة، المصحة التي كان قد جرى نقلها إليها بعد تعرضها للتعنيف والتعذيب على يد مشغلتها بالدار البيضاء.

وحسب معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الخادمة لطيفة غادرت المصحة، مساء يوم الخميس، بعدما كانت تتلقى فيها العلاج لمدة خمسة أسابيع، وجرى نقلها إلى مقر جمعية "إنصاف للتنمية الاجتماعية والتربوية" التي تكلفت بملفها منذ البداية.

وأكدت أمينة خالد، رئيسة الجمعية نفسها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، خبر مغادرة الخادمة لطيفة المصحة، مشيرة إلى أنها ستكون تحت إشراف "جمعية إنصاف" في هذه الفترة.

وبخصوص الوضعية الصحية للخادمة، أشارت المتحدثة نفسها إلى أنها بدأت تتحسن، لافتة الانتباه إلى أن الحروق التي أصيبت بها الشابة لطيفة بدأت تشفى منها.

وكانت مصادر هسبريس أكدت أن لطيفة لفراجا تماثلت للشفاء بعد قضائها أسابيع داخل إحدى المصحات، وبالتالي قد يتم استدعاؤها للمثول أمام قاضي التحقيق، بعد مثول مشغلتها أمامه في وقت سابق.

وعلمت هسبريس، أيضا، أن الأسرة المشغلة رفضت أداء مبلغ مالي كبير، يصل إلى 23 مليون سنتيم، وهي تكلفة علاج الخادمة التي قدرتها المصحة بعد إجراء عمليات جراحية وتدخلات تجميل لها، رغم كون الأسرة سبق لها سداد مبلغ مالي للمرفق ذاته قدر بحوالي 7 ملايين سنتيم.

وحسب معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس فإن الأسرة راسلت المصحة المعنية بالأمر، تؤكد أنها غير معنية بالتكاليف المحددة، ذلك أنها لم تتم استشارتها في العمليات التي أجريت للخادمة لطيفة.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد استمع، نهاية يناير الماضي، إلى "وفاء.ق"، التي توجد رهن الاعتقال بسجن عكاشة، على خلفية اتهامها بتعريض خادمتها المتحدرة من مدينة زاكورة للتعذيب، وهي التهمة التي نفتها.

وأكدت المصادر أن قاضي التحقيق واجه الموقوفة بصور تظهر حروقا على خادمتها لطيفة، غير أنها نفت أن تكون وراء ذلك، مشيرة إلى أن حالتها الصحية لم تكن تظهر عليها آثار حروق أو تعنيف، وأن الخادمة سبق لها إخبارها بأنها كانت تقوم بعلاجات كي في فترة سابقة.

وكان والد الشابة العشرينية أكد، في خروج إعلامي له من الدار البيضاء، أن أسرته لن تتنازل عن حقوق ابنتها بالنظر إلى العذاب النفسي الذي عاشته، موضحا أن وضعيتها تتحسن، غير أن أقاربها لن يتنازلو عن القضية ولو عرضت عليها أموال طائلة.

وكانت الخادمة لطيفة تعرضت لاعتداء من لدن مشغلتها، حسب ما ذكرته أمينة خالد رئيسة جمعية "إنصاف" للتنمية الاجتماعية والتربوية، متعرضة لحروق وتكدس للدم في معظم جسدها، ما جعل مشغليْها ينقلانها إلى إحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء، حيث تم إشعار الجمعية من طرف إدارة المشفى الخاص، فدخلت على الخط، ليتبين أن مشغلي الخادمة لديهما سابقة مماثلة مع خادمة أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - wood الخميس 22 فبراير 2018 - 23:14
الخادمة تعرضت للاعتداء الشنيع من طرف مشغلتها ، اما المصحة فاستقبلتها لمعالجتها لانها تعرف ان المحكمة ستحكم على المشغلة بتعويض ما سيتم اقتسامه بين المحامي و المصحة و اطراف اخرى ، اما الخادمة فلن يتبقى لها سوى ذكريات سيئة لمعاناتها ، انها الليبرالية المتوحشة التي حللت الاتجار في كل شيء بل حتى في مآسي الاخرين !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.