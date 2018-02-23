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الرئيسية | حوادث | الشرطة تحقق في وفاة مضرم النار في جسده

الشرطة تحقق في وفاة مضرم النار في جسده

الشرطة تحقق في وفاة مضرم النار في جسده
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 23 فبراير 2018 - 00:45

قال مصدر من جناح الحروق بمستشفى ابن رشد في الدار البيضاء إن الشخص الذي أضرم في جسده النار بعد زوال يوم الثلاثاء الماضي بالمدار الطرقي شيميكولور قد لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الأربعاء.

ووفق المصدر ذاته، الذي التقت به هسبريس بالمكان المذكور، فإن الهالك لم يستطع المقاومة بعد إصابته بحروق من الدرجة الثالثة، تسببت في أضرار على مستوى جهاز تنفسه ورئتيه ليلفظ أنفاسه متأثرا بحروقه.

وأحالت المصالح الصحية على مستودع الأموات جثة الضحية الذي أضرم النار في نفسه بعد أن صب على جسده قارورة بنزين وتوجه نحو الجهة المقابلة لكاميرات المراقبة الأمنية، قبل أن يتدخل عمال محطة البنزين المتواجدة بالمكان لإطفاء الحريق.

وعاينت هسبريس ليلة الخميس/الجمعة رماد الأجزاء المحترقة من جسد الضحية في مدار شيميكولور، إذ لم تقم مصالح الوقاية المدنية التي وصلت متأخرة لمدة 30 دقيقة، حسب رواية الشهود، بتنظيف المكان.

وقال أحد الشهود إنه شاهد الضحية، الذي يدعى عبد الجليل عراض، وهو من مواليد 1 يناير بالعطاوية بقلعة السراغنة، والقاطن بدوار أولاد مبارك واركي بالمدينة ذاتها، يتوجه بسرعة إلى وسط المدار ويصب البنزين على جسده وهو يصوب نظره تجاه كاميرا المراقبة، قبل أن يشعل النار في نفسه.

وأضاف الشاهد في روايته: "بقيت مشدوها ومصدوما قبل أن يتجمهر الناس، ليأتي أحد عمال محطة البنزين وفي يده قارورة إطفاء النار ويتمكن من السيطرة على النيران المشتعلة في جسد الضحية".

وأكد شهود عيان أن الضحية لم يتقبل حجز شرطي دراجته النارية، ليقدم على فعلته، التي قالوا إنها غير مبررة.

وعلمت هسبريس أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة، للإحاطة به من كافة جوانبه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - قليل من الرحمة يفيد الجمعة 23 فبراير 2018 - 01:05
قد اتفهم ان الشرطي لم يقم الا بتطبيق القانون. لكن فقراء هذا الوطن يعانون في صمت ربما الدراجة هي كل ما يمتلك هذا الرجل من متاع الدنياوربما بحجزها يفقد مصدر رزقه . ربما هو يعاني مشاكل اخرى وكان الحجز مجرد نقطة افاضت كأس الهموم الممتلىء من الأصل وبالتالي كان رد الفعل العنيف وكان الانتقام من النفس .
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24
2 - مغربي الجمعة 23 فبراير 2018 - 01:53
الله يرحم هاد السيّد،وهذي رسالة من بزاااف دالرسائل للناس لي كسيّرو هاد لبلاد بلي المواطنين ولاو يحسو براسهم مماتهم أحسن من تحمُّل ظروف العيش و المعيشة في هذا الوطن فكفى من تسليط المزيد من التحكُّم و فرض الضرائب و حجز الممتلكات و الإفراغات التعسُّفية على المواطن المقهور اصلا نفسيا و جسديا .يبقى املنا في الله ان يحاسب كل غني مغربي لمذا لم تعطي نصيب الفقير من ثروتك التي تفوق إحتياجك اليومي و الشهري و السنوي بل منهم من لديه ثروات يعيش منها أجيال لم يَرَوْ نور الحياة بعد ،حسبنا الله و نعم الوكيل في كل من كان سببا في فقر أي مواطن في هذا البلد العزيز
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11
3 - Abdeslam from usa الجمعة 23 فبراير 2018 - 02:54
السلام عليكم. لو كان الفقير يقتل نفسه لما كان ادمي على وجه الارض. لأنه مند ان انزل ادم، والعالم يعيش في ظلمات الفقر الا قلة قليلة جدا.
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