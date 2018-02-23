الدرك يوقف نشاط مزوّري وثائق إدارية بخريبكة

هسبريس من خريبكة

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية خريبكة من اعتقال ثلاثة أشخاص، على خلفية الاشتباه في وقوفهم وراء تزوير الوثائق الإدارية؛ فيما أصدرت المصالح الأمنية مذكرتي بحث في حق شخصين آخرين، يشتبه في ارتباطهما بالقضية ذاتها.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن عملية الإيقاف والتفتيش أسفرتا عن حجز وثائق مزوّرة ومختومة ومعدّة للاستعمال، وعدد من المطابع والخواتم الإدارية مزورة، ومجموعة من الهواتف والحواسيب واللوحات الإلكترونية، إضافة إلى حجز سيارة ودراجة نارية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر العصابة كانت تقطن في منازل متفرقة بعدد من أحياء مدينة خريبكة، وتعمل على تزوير مختلف أنواع الوثائق الإدارية باحترافية واضحة، خاصة ما يتعلق بوثائق الإقامة بالخارج، وأوراق السيارات وملفات الشركات ودفاتر الشيكات.

وفي الوقت الذي باشرت فيه المصالح الأمنية تحرياتها للوصول إلى الشخصين الفارّين، جرى وضع الموقوفين الثلاثة رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، في أفق تقديمهم أمام القضاء لمتابعتهم بـ"تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق الإدارية".