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الرئيسية | حوادث | أحكام قضائية تسجن متابعين بقانون مكافحة الإرهاب

أحكام قضائية تسجن متابعين بقانون مكافحة الإرهاب

أحكام قضائية تسجن متابعين بقانون مكافحة الإرهاب
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 23 فبراير 2018 - 19:27

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا عقوبات سجنية نافذة، تراوحت ما بين 4 سنوات و12 سنة، في حق 10 متهمين توبعوا من أجل التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية والإشادة بتنظيم إرهابي.

وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي، وهو من ذوي السوابق العدلية حيث قضى مدة سجنية من أجل تهم تتعلق بالإرهاب، بـ12 سنة سجنا نافذا، وبـ10 سنوات سجنا نافذا في حق متهم آخر، وبثمان سنوات نافذة في حق متهم ثالث، فيما قضت بست سنوات نافذة في حق ثلاثة متهمين، وبخمس سنوات نافذة في حق اثنين آخرين، وبأربع سنوات حبسا نافذا لمتهمين اثنين.

وتوبع هؤلاء المتهمون الذين كانوا ينشطون ضمن خلية متخصصة في إرسال متطوعين شباب إلى بؤر التوتر بكل من سوريا والعراق من أجل " تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وتحريض الغير وإقناعه على ارتكاب فعل إرهابي، والإشادة يتنظيم إرهابي، ومساعدة الغير على ارتكاب جريمة إرهابية وعدم التبليغ" كل حسب المنسوب إليه.

جدير بالذكر أن أفراد هذه الخلية التي كانت تنشط بعدد من مدن المملكة، لهم علاقة بمسطرة استنادية سبق أن قدم بموجبها عدد من المتهمين في قضايا الارهاب.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - moha o'trente الجمعة 23 فبراير 2018 - 19:42
D'après Amnistie 40000 Marocains croupissent dans nos prisons accusé de terrorisme sans aucune preuve
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