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الرئيسية | حوادث | أمن خريبكة يوقف متهمين بالسرقة تحت التهديد

أمن خريبكة يوقف متهمين بالسرقة تحت التهديد

أمن خريبكة يوقف متهمين بالسرقة تحت التهديد
هسبريس من خريبكة
السبت 24 فبراير 2018 - 03:35

أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، على أنظار النيابة العامة المختصة، شابّين يشتبه في وقوفهما وراء مجموعة من عمليات السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المصالح الأمنية توصلت بشكايات حول تعرض مواطنين للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض على يد شابّين، ما دفع الشرطة القضائية إلى التنسيق مع فرقة الأبحاث التابعة للأمن العمومي من أجل الوصول إلى المشتكى بهما.

وأضافت المصادر ذاتها أن كمينا نصبته العناصر الأمنية تكلل بتوقيف شابين في سنّ العشرينات على مستوى الحي السكني المقاومة، ليتم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ومن المنتظر أن يتم تقديم المشتبه فيهما بعد انتهاء مدّة الحراسة النظرية من أجل متابعتهما بتهم مرتبطة بـ"تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض مع حالة العود باستعمال ناقلة".

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