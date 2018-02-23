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الرئيسية | حوادث | "فرّاشة" يرسلون عون سلطة إلى المستشفى بإنزكان

"فرّاشة" يرسلون عون سلطة إلى المستشفى بإنزكان

"فرّاشة" يرسلون عون سلطة إلى المستشفى بإنزكان
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 23 فبراير 2018 - 18:10

نُقل عون سلطة برتبة "شيخ حضري" إلى المستشفى الإقليمي بإنزكان، اليوم الجمعة في حالة صحية وُصفت بـ"الحرجة"؛ إثر تعريضه لاعتداء جسدي من طرف باعة جائلين بالقرب من محطة سيارات الأجرة وسط المدينة.

واستنادا إلى مصادر من المكان فقد جرى الاعتداء على عون السلطة، الذي يعمل بالملحقة الإدارية الأولى لإنزكان، عندما أقدم رفقة عناصر من الشرطة الإدارية والقوات المساعدة على محاولة ثني الباعة الجائلين عن عرض سلعهم بالشارع العام، ضمن حملة لتحرير الملك العمومي من "الفرّاشة".

واستنفرت الواقعة مختلف مصالح السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية، التي لازالت تباشر تحرياتها من أجل تحديد هوية المعتدين، الذين لاذوا بالفرار؛ فيما خلق الاعتداء على الشيخ الحضري موجة غضب بين صفوف زملائه بإنزكان، والذين حجوا إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

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