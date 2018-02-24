اعتقالات وحجز مخدرات في حملة أمنية ببوجنيبة

هسبريس من خريبكة

شنّ المركز القضائي والمراكز الترابية للدرك الملكي التابعة لسرية خريبكة، خلال اليومين الماضيين، حملات أمنية وصفت بـ"الواسعة"، أسفرت عن اعتقال خمسة أشخاص في عمليات متفرقة بمدينة بوجنيبة، من بينهم جندي سابق في البحرية الملكية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي كثفت من دورياتها الأمنية بمدينة بوجنيبة في الآونة الأخيرة، بهدف تضييق الخناق على تجار المخدرات والممنوعات بكل أنواعها، لتتمكن من توقيف شخصين على خلفية الاشتباه في تورطهما في تجارة المخدرات.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية أخرى جرت أيضا بمدينة بوجنيبة، وأسفرت عن اعتقال شخصين بحوزتهما 200 غرام من مخدر الشيرا، كانا بصدد ترويجها بين المدمنين؛ فيما أسفرت عملية البحث معهما عن تحديد هوية مزودهما الرئيسي المتواجد في مدينة خريبكة، لتباشر المصالح الأمنية تحرياتها للوصول إليه.

وفي إطار الحملات الأمنية المشار إليها، نصبت عناصر الدرك الملكي ببوجنيبة كمينا تكلل باعتقال جندي سابق في البحرية الملكية، للاشتباه في وقوفه وراء ترويج مسكر ماء الحياة؛ في حين أشارت مصادر الجريدة إلى أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط 40 لترا من "الماحيا" كانت معدّة للبيع.

ووضعت مصالح الدرك الملكي الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تقديمهم إلى القضاء ومتابعتهم كل حسب المنسوب إليه؛ فيما أكدت مصادر الجريدة أن الحملات الأمنية لن تستثني أي جماعة ترابية تابعة لسرية خريبكة.