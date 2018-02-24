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سرقة حديد لمجمع الفوسفاط تورّط أسرة في خريبكة
أحالت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية خريبكة، على أنظار النيابة العامة المختصة، ربّ أسرة رفقة أحد أبنائه، على خلفية اتهامهما بسرقة كميات من الحديد من مجموعة من الأوراش التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط.
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الموقوفيْن يشتبه في تورّطهما في سرقة متلاشيات حديدية من ممتلكات المجمع الشريف للفوسفاط من أجل بيعها والانتفاع من مداخيل العملية.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التوقيف والتفتيش أسفرت عن حجز 250 كيلوغراما من الحديد المستعمل، ليتم وضع الأب وابنه، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، رهن تدابير الحراسة النظرية، وتقديمهما على أنظار القضاء لتابعتهما بـ"تكوين عصابة متخصصة في سرقة الحديد".