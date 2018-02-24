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الرئيسية | حوادث | سرقة حديد لمجمع الفوسفاط تورّط أسرة في خريبكة

سرقة حديد لمجمع الفوسفاط تورّط أسرة في خريبكة

سرقة حديد لمجمع الفوسفاط تورّط أسرة في خريبكة
هسبريس من خريبكة
السبت 24 فبراير 2018 - 12:09

أحالت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية خريبكة، على أنظار النيابة العامة المختصة، ربّ أسرة رفقة أحد أبنائه، على خلفية اتهامهما بسرقة كميات من الحديد من مجموعة من الأوراش التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الموقوفيْن يشتبه في تورّطهما في سرقة متلاشيات حديدية من ممتلكات المجمع الشريف للفوسفاط من أجل بيعها والانتفاع من مداخيل العملية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التوقيف والتفتيش أسفرت عن حجز 250 كيلوغراما من الحديد المستعمل، ليتم وضع الأب وابنه، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، رهن تدابير الحراسة النظرية، وتقديمهما على أنظار القضاء لتابعتهما بـ"تكوين عصابة متخصصة في سرقة الحديد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الحكرة السبت 24 فبراير 2018 - 12:36
يتم سرقة اطنان الفوسفاط من الشعب يوميا وبيعه دون حسيب او رقيب، وعندما يسرق الشعب البقايا والفتات ليشتري قوت يوميه يتم الزج به في السجن
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70
2 - said السبت 24 فبراير 2018 - 12:55
ما خداو غير 0.0001% من حقهم من الفوسفاط٠ 250 كيلو ديال لحديد ما كافية حتى لقفة يوم٠ الله يهديهم لو اعطيتم الشعب حقه من ثرواته ما سرق٠ ودخلنا عليكم بالله هو وابنه رجعتوها عصابة كما لو أنهم يسرقون الأبناك وفي الأخير فقط متلاشيات ترمى في المزابل٠ لا حول ولا قوة الا بالله٠
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54
3 - خريبكي السبت 24 فبراير 2018 - 13:02
الله يكون ف عون ناس ديال خريبكة. غير الحرام لي بقا ليهم. الله يفرجها
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36
4 - escobar السبت 24 فبراير 2018 - 13:31
60 عام اهما تيسرقو فيك منين فكرتي تخد من هداكشي الي تيسرقوهليك داوك الحبس بتهمة سرقة اغراضك. لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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27
5 - مواطن السبت 24 فبراير 2018 - 13:33
للأسف خريبكة ليها الله لا مشاريع 10 سنوات دازت و خريبكة هي هي الحالة ضعيفة و التشغيل مكاينش راه بنادم تقهر الله يستر الناس من كثرة الفقر ولات تتضطر للسرقة اكيد متنشجعش على سرقة الممتلكات لكن مدام الناس و المدينة غادين من سيء للاسوء فخريبكة غادية و تيكثر فيها الاجرام يجب التفكير في حل لهده المدينة
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