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الرئيسية | حوادث | مروحية عسكرية تنقذ حبلى بأعالي الأطلس الكبير

مروحية عسكرية تنقذ حبلى بأعالي الأطلس الكبير

مروحية عسكرية تنقذ حبلى بأعالي الأطلس الكبير
هسبريس من مراكش
الجمعة 23 فبراير 2018 - 22:10

عملت مروحية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الجمعة، على نقل حبلى في وضعية صحية حرجة، تقطن بدوار أمزال التابع لتراب الجماعة القروية "ستي فاظمة" بأعالي جبال الأطلس الكبير في إقليم الحوز، إلى مستشفى الأم والطفل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

وحسب مصادر هسبريس فإنه بمجرد أن تلقت السلطات الإقليمية بالحوز اتصالا، بخصوص الحالة الصحية للمرأة، تدخل عامل الإقليم وربط الاتصال بمسؤولي القوات المسلحة الملكية بمراكش، التي كلفت عناصرها بالانتقال إلى المنطقة عبر مروحية عسكرية خاصة.

وأضافت المصادر نفسها أنه فور وصول المروحية إلى المنطقة تكفل طاقمها الطبي المتخصص بإعداد الحبلى ونقلها إلى مراكش، ليتم بعد ذلك توجيهها، مرفوقة بطاقم طبي متخصص، إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بواسطة سيارة إسعاف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حسن الجمعة 23 فبراير 2018 - 22:50
تحية خاصة إلى رجال القوات المسلحة الملكية جزاكم الله خيرا على هذا العمل الجميل والنبيل
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