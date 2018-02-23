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مصرع امرأة على يد "القاتل الصامت" بمدينة مارتيل
الجمعة 23 فبراير 2018 - 17:05
لقيت امرأة مصرعها بمدينة مارتيل، اليوم الجمعة، متأثرة باستنشاق غاز مونوكسيد الكربون الناتج عن احتراق غير كامل لغاز البوتان لسخان مائي؛ فيما لازال ابنها بين الحياة والموت بقاعة الإنعاش بمستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان، وفق ما أوردته مصادر متطابقة لهسبريس.
مصدر قال في تصريح لهسبريس إن الأمر يتعلق بمتزوجة، تبلغ من العمر حوالي 30 سنة، وجدت جثة هامدة بالمنزل الذي تقطنه بالمدينة ذاتها، مشيرا إلى نقل ابنها متشبثا بالحياة إلى المشفى قصد تلقي العلاج، جراء استنشاقهما للغاز القاتل في صمت.
وجرى نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات، بينما حلت عناصر الشرطة بمكان الحادث وفتحت تحقيقا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لجمع المعلومات وكشف ظروف الواقعة بدقة أكبر.