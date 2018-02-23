24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3507:0112:4615:5218:2219:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. الماء في تاكونيت .. كنز مفقود وحرمان مولود (5.00)

  2. نمساوي يقود سيارته الكهربائية صوب المغرب (5.00)

  3. بلقاضي: الانسجام الحكومي بين التعاقد السياسي والرادع القانوني (5.00)

  4. إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة (5.00)

  5. أوريد وتمغرابيت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مصرع امرأة على يد "القاتل الصامت" بمدينة مارتيل

مصرع امرأة على يد "القاتل الصامت" بمدينة مارتيل

مصرع امرأة على يد "القاتل الصامت" بمدينة مارتيل
أيوب صدور
الجمعة 23 فبراير 2018 - 17:05

لقيت امرأة مصرعها بمدينة مارتيل، اليوم الجمعة، متأثرة باستنشاق غاز مونوكسيد الكربون الناتج عن احتراق غير كامل لغاز البوتان لسخان مائي؛ فيما لازال ابنها بين الحياة والموت بقاعة الإنعاش بمستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان، وفق ما أوردته مصادر متطابقة لهسبريس.

مصدر قال في تصريح لهسبريس إن الأمر يتعلق بمتزوجة، تبلغ من العمر حوالي 30 سنة، وجدت جثة هامدة بالمنزل الذي تقطنه بالمدينة ذاتها، مشيرا إلى نقل ابنها متشبثا بالحياة إلى المشفى قصد تلقي العلاج، جراء استنشاقهما للغاز القاتل في صمت.

وجرى نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات، بينما حلت عناصر الشرطة بمكان الحادث وفتحت تحقيقا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لجمع المعلومات وكشف ظروف الواقعة بدقة أكبر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.