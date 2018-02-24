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الرئيسية | حوادث | بغل ينهي حياة ستيني بأولاد سعيد في سطات

بغل ينهي حياة ستيني بأولاد سعيد في سطات

بغل ينهي حياة ستيني بأولاد سعيد في سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 24 فبراير 2018 - 02:25

فارق رجل ستينيالحياة متأثرا بمضاعفات ركلة بغل تلقاها على مستوى صدره، بدوار أولاد معمّر الحوازة أولاد سعيد، نواحي مدينة سطات.

وحسب مصادر هسبريس فإن الهالك "م،ب"، المزداد سنة 1953 بأولاد امعمّر الحوازة منطقة أولاد سعيد، متزوج وله أبناء، وكان يقوم ببعض الأشغال الفلاحية بمسقط رأسه، إلا أنه تلقّى ركلة قوية من بغل على مستوى صدره، لم تمهله طويلا ليفارق الحياة.

وزادت المصادر نفسها أن الحادث استدعى انتقال عناصر من الدرك الملكي بأولاد اسعيد، وممثل عن السلطات المحلية، إلى مكانه، حيث جرى نقل الضحية إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، من أجل المعاينة أو التشريح الطبّي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، لفائدة بحث الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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