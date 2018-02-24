سطو على سيارة بعد تعنيف سائقها في إنزكان

رشيد بيجيكن من أكادير

استنفرت المصالح الأمنية بمدينة إنزكان أجهزتها من أجل توقيف أفراد عصابة إجرامية أقدموا على مباغتة سائق سيارة، وسط المدينة، وتعريضه للضرب والجرح، قبل أن يستولوا على سيارته.

ونُقل سائق السيارة إلى المستشفى الإقليمي بإنزكان، حيث يخضع للعلاجات الضرورية، بعدما تعرض لعدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسده؛ كما جرى الاستماع إليه من طرف المصالح الأمنية المختصة.

وتباشر السلطات الأمنية جهودها من أجل فك لغز هذا الاعتداء الجسدي بواسطة أسلحة بيضاء، والمقرون بالسرقة؛ وذلك من أجل تحديد هوية الواقفين وراءه.