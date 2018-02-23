24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/02/2018
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:34
|07:00
|12:46
|15:52
|18:23
|19:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- الكيان السياسي هو عمقه الأخلاقي
- مبروكي: مصالحة التعليم مع "الدارجة" تحقق توزان المجتمع المغربي
- الماء في تاكونيت .. كنز مفقود وحرمان مولود
- نمساوي يقود سيارته الكهربائية صوب المغرب
- دراسة: دواء للنقرس يعالج اختلال وظائف القلب
بلقاضي: الانسجام الحكومي بين التعاقد السياسي والرادع القانوني (5.00)
أَيُّهَا النُّوَّابُ الْمُحْتَرَمُونَ : كَفَى، كَفَى...!! (5.00)
تجار صغار ينددون بعراقيل أمام التغطية الصحية ومعاش التقاعد (5.00)
- السكتاوي: المغاربة لن يعترضوا على حقّ الحرية الفردية للمِثليين - (167)
- تندوف والفوسفاط المغربي .. قضاء جنوب إفريقيا يدعم الطرح الانفصالي - (115)
- مبروكي: مصالحة التعليم مع "الدارجة" تحقق توزان المجتمع المغربي - (94)
- العثماني يقبل "وصفة الأغلبية" لإنقاذ معاشات ممثلي الأمة من الإفلاس - (67)
- مسؤول حكومي يرصد تناقضات هولندا حول تسليم شعو للمغرب - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
جرحى في انقلاب سيارة ضواحي مدينة العيون
الجمعة 23 فبراير 2018 - 23:15
أدى انقلاب سيارة خفيفة، مساء اليوم الجمعة بين مدينة العيون ومدينة المرسى، إلى جرح 6 أشخاص أحدهم إصابته خطيرة.
وحسب مصادر هسبريس فإن أسباب الحادثة تعود إلى فقدان سائق السيارة السيطرة على عربته بشكل أدى إلى انقلابها.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي الحسن بالمهدي، بينما حلت عناصر الأمن والسلطات المحلية على عجل بمكان الحادثة، حيث تم فتح تحقيق لكشف ملابساتها وظروفها.