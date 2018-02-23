جرحى في انقلاب سيارة ضواحي مدينة العيون

هسبريس من الرباط

أدى انقلاب سيارة خفيفة، مساء اليوم الجمعة بين مدينة العيون ومدينة المرسى، إلى جرح 6 أشخاص أحدهم إصابته خطيرة.

وحسب مصادر هسبريس فإن أسباب الحادثة تعود إلى فقدان سائق السيارة السيطرة على عربته بشكل أدى إلى انقلابها.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي الحسن بالمهدي، بينما حلت عناصر الأمن والسلطات المحلية على عجل بمكان الحادثة، حيث تم فتح تحقيق لكشف ملابساتها وظروفها.