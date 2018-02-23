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الرئيسية | حوادث | اختناقات وراء نقل 87 تلميذا إلى المشفى في تازة

اختناقات وراء نقل 87 تلميذا إلى المشفى في تازة

اختناقات وراء نقل 87 تلميذا إلى المشفى في تازة
هسبريس ـ و.م.ع
الجمعة 23 فبراير 2018 - 21:05

أفادت السلطات المحلية بإقليم تازة بأنه جرى، اليوم الجمعة، نقل 87 تلميذا يتابعون دراستهم بالمدرسة الابتدائية بنو مرين إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة.

ووفق المصدر نفسه فقد تم تسجيل حالات اختناق في صفوف هؤلاء التلاميذ نتيجة الاشتباه في استنشاقهم لغاز البوتان، مؤكدا أن جميع التلاميذ غادروا المستشفى في حالة صحية عادية بعد تلقيهم للإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

بتعليمات من النيابة العامة، حرى إيفاد لجنة مكونة من جميع المصالح المختصة لتحديد مصدر تسرب الغاز المشتبه في تسببه بالاختناق، حيث لم يتم تسجيل أي تسرب انطلاقا من المنشآت المحيطة بالمؤسسة التعليمية، كما لم يتم تسجيل أية حالة اختناق في صفوف ساكنة الأحياء المحاذية للمؤسسة.

وأشارت السلطات المحلية بإقليم تازة، أيضا، إلى أن الأبحاث والتحريات لا تزال جارية لتحديد أسباب الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عبدالحيم الجمعة 23 فبراير 2018 - 21:26
اذن من اين اتئ غاز البوطان الى المؤسسة التعليمية؟؟؟؟؟
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20
2 - محمد التازي الجمعة 23 فبراير 2018 - 21:48
أصلا في تازة تختنق كل ليلة جراء حرق المزبلة العمومية التي توجد داخل المجال الحضري ثم كذالك تلوث الوديان التي تمر هي الأخرى في المجال الحضري ، أتمنى الشفاء العاجل لكل التلاميذ المتسممين.
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15
3 - hammouda lfezzioui الجمعة 23 فبراير 2018 - 21:58
امطرت السماء غازا في تازة الغاز.ههه.تعجبني سلطات وطني العزيز في :فتحنا تحقيق او سنفتح تحقيق /امرنا بفتح تحقيق على الفور/نتائج التحقيق ستعلن فور انتهاء التحقيق الخ ..
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24
4 - وجهة نظر الجمعة 23 فبراير 2018 - 22:04
ربما المؤسسة التعليمية بنيت فوق حقل من الغاز لم يكتشف بعد.هدا هو حال التحقيقات.
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26
5 - aknouli Amsterdam الجمعة 23 فبراير 2018 - 22:10
في الحقيقة تازة اختنقت منذ أمد طويل
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16
6 - الشريف حميد الجمعة 23 فبراير 2018 - 22:13
في تازة نعني من اختناق خاصتا في طريق راهم خنقونا الفراشة والباعة المتجولين في شارع فاس ساحة ليراك شارع بن تاشفين حتى سيارات الاسعاف لم تجد ممر الوصول الى المستشفى مخنوقة بالباعة المتجولين والسلطات في سبات عميق
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