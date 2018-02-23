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اختناقات وراء نقل 87 تلميذا إلى المشفى في تازة
أفادت السلطات المحلية بإقليم تازة بأنه جرى، اليوم الجمعة، نقل 87 تلميذا يتابعون دراستهم بالمدرسة الابتدائية بنو مرين إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة.
ووفق المصدر نفسه فقد تم تسجيل حالات اختناق في صفوف هؤلاء التلاميذ نتيجة الاشتباه في استنشاقهم لغاز البوتان، مؤكدا أن جميع التلاميذ غادروا المستشفى في حالة صحية عادية بعد تلقيهم للإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.
بتعليمات من النيابة العامة، حرى إيفاد لجنة مكونة من جميع المصالح المختصة لتحديد مصدر تسرب الغاز المشتبه في تسببه بالاختناق، حيث لم يتم تسجيل أي تسرب انطلاقا من المنشآت المحيطة بالمؤسسة التعليمية، كما لم يتم تسجيل أية حالة اختناق في صفوف ساكنة الأحياء المحاذية للمؤسسة.
وأشارت السلطات المحلية بإقليم تازة، أيضا، إلى أن الأبحاث والتحريات لا تزال جارية لتحديد أسباب الحادث.