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الرئيسية | حوادث | حجز قرابة طن ونصف من الشيرا بإقليم شفشاون

حجز قرابة طن ونصف من الشيرا بإقليم شفشاون

حجز قرابة طن ونصف من الشيرا بإقليم شفشاون
هسبريس من الرباط
السبت 24 فبراير 2018 - 01:35

تمكنت عناصر من الدرك الملكي، على مستوى دوار حد بني رزين في إقليم شفشاون، من حجز سيارة خفيفة على متنها 46 رزمة من مخدر الشيرا، على شكل صفائح،بلغ وزنها الإجمالي طنا و340 كيلوغراما.

كما تم في السياق نفسه توقيف الشخصين اللذين كانا على متن السيارة المذكورة، وتقديمهما إلى العدالة؛ فيما تم تسليم المخدرات المحجوزة إلى إدارة الجمارك والضرائب؛ في حين يبقى البحث جاريا لتحديد الامتدادات المحتملة.

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