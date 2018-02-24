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كُتّاب وآراء
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مصرع 4 أشخاص في حادثة بين البيضاء والرباط
السبت 24 فبراير 2018 - 00:03
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، مساء الجمعة، على الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، على مستوى مدينة بوزنيقة.
ووفق ما أفادت به السلطات المحلية، فإن الحادثة نجمت عن فقدان السائق السيطرة على سيارته، مما أدى إلى اصطدامها بسيارة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس.
وفيما قامت عناصر الوقاية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية، ونقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ع-ع السبت 24 فبراير 2018 - 00:50
الله اكتب علينا مكاتب الخير.واخا كتكون محترم قانون السير كيجي واحد متهور واسبب لك في الحادث.الموت واحدة والاسباب متعددة .نسأل الله السلامة للجميع.وانا لله وانا اليه راجعون.
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