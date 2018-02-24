مصرع 4 أشخاص في حادثة بين البيضاء والرباط

هسبريس - متابعة

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، مساء الجمعة، على الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، على مستوى مدينة بوزنيقة.

ووفق ما أفادت به السلطات المحلية، فإن الحادثة نجمت عن فقدان السائق السيطرة على سيارته، مما أدى إلى اصطدامها بسيارة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

وفيما قامت عناصر الوقاية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية، ونقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.