24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0012:4615:5218:2319:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. الماء في تاكونيت .. كنز مفقود وحرمان مولود (5.00)

  2. نمساوي يقود سيارته الكهربائية صوب المغرب (5.00)

  3. بلقاضي: الانسجام الحكومي بين التعاقد السياسي والرادع القانوني (5.00)

  4. أَيُّهَا النُّوَّابُ الْمُحْتَرَمُونَ : كَفَى، كَفَى...!! (5.00)

  5. تجار صغار ينددون بعراقيل أمام التغطية الصحية ومعاش التقاعد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مصرع 4 أشخاص في حادثة بين البيضاء والرباط

مصرع 4 أشخاص في حادثة بين البيضاء والرباط

مصرع 4 أشخاص في حادثة بين البيضاء والرباط
هسبريس - متابعة
السبت 24 فبراير 2018 - 00:03

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، مساء الجمعة، على الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، على مستوى مدينة بوزنيقة.

ووفق ما أفادت به السلطات المحلية، فإن الحادثة نجمت عن فقدان السائق السيطرة على سيارته، مما أدى إلى اصطدامها بسيارة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

وفيما قامت عناصر الوقاية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية، ونقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ع-ع السبت 24 فبراير 2018 - 00:50
الله اكتب علينا مكاتب الخير.واخا كتكون محترم قانون السير كيجي واحد متهور واسبب لك في الحادث.الموت واحدة والاسباب متعددة .نسأل الله السلامة للجميع.وانا لله وانا اليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.