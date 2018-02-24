مهاجرة تضع مولودها في الشارع العام بالداخلة

هسبريس من الداخلة

وضعت سيدة إيفوارية، أمس الجمعة بمدينة الداخلة، مولودا لها بالشارع العام بحي الكسيكسات بالمدينة ذاتها.

وحسب مصادر هسبريس، فإن السيدة الإيفوارية، البالغة من العمر 31 سنة، أحست بألم شديد في بطنها، حيث شرعت في الصراخ، مما أثار المارة وعددا من زبناء المحلات الذين التفّوا حولها، قبل أن تضع مولودها في عين المكان.

وقد نقلت عناصر الوقاية المدنية المعنية بالأمر إلى قسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني، حيث قدمت لها الإسعافات رفقة رضيعها.