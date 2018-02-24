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كُتّاب وآراء
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مهاجرة تضع مولودها في الشارع العام بالداخلة
السبت 24 فبراير 2018 - 09:07
وضعت سيدة إيفوارية، أمس الجمعة بمدينة الداخلة، مولودا لها بالشارع العام بحي الكسيكسات بالمدينة ذاتها.
وحسب مصادر هسبريس، فإن السيدة الإيفوارية، البالغة من العمر 31 سنة، أحست بألم شديد في بطنها، حيث شرعت في الصراخ، مما أثار المارة وعددا من زبناء المحلات الذين التفّوا حولها، قبل أن تضع مولودها في عين المكان.
وقد نقلت عناصر الوقاية المدنية المعنية بالأمر إلى قسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني، حيث قدمت لها الإسعافات رفقة رضيعها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
2 - mohamed السبت 24 فبراير 2018 - 10:39
Felicitations madame..que Dieu vous garde vous et votre enfant..nous sommes toys désolé que vous ayez accouché dans un pays ou tout le monde est musulman sauf le ministère de la santé. .mais ne croyez pas que c'est parce que vous etes ivoirienne que vous n'avez pas accouché comme un être humain..demandez aux marocaines qui n'ont ni moyens ni sécurité sociale...encore une fois félicitations.
3 - khaledtop السبت 24 فبراير 2018 - 10:53
لاحولة ولاقوة الابالله
مهاجرين يتكاثرون ويزيدون في نسلهم سيزيدون عبءا على المجتمع مع ابنائهم
الم تكفهم الضروف التى يعيشون فيها حتى يزيدو شقاءا لابنائهم
نتمن من المسؤولين والمستشفيات ان يعطو لهم حبوب منع الحمل وحقن فهناك حقن لمدة ثلات اشهر ولسنة او 3 سنوات حتى ادا اغتصبت احداهن تتفادى هده الضروف
مهاجرين يتكاثرون ويزيدون في نسلهم سيزيدون عبءا على المجتمع مع ابنائهم
الم تكفهم الضروف التى يعيشون فيها حتى يزيدو شقاءا لابنائهم
نتمن من المسؤولين والمستشفيات ان يعطو لهم حبوب منع الحمل وحقن فهناك حقن لمدة ثلات اشهر ولسنة او 3 سنوات حتى ادا اغتصبت احداهن تتفادى هده الضروف
تعليق غير لائق
-20
4 - مغربي حر السبت 24 فبراير 2018 - 11:47
إلى صاحب التعليق رقم 1 السيدة الايفوارية كانت تتجول في الشارع حتى احست بالألم هذا الذي وقع وليس كما تظن. تهاجمون دائما مؤسسات الدولة. بغض النظر عن كون السيدة أجنبية أو لا فهذا يقع حتى للمغاربة أنفسهم. إقرأ المنشور قبل أن تعلق
5 - TAGADAT السبت 24 فبراير 2018 - 12:29
Vraiment une grande catastrophe qui va frapper notre pays apres a cause de cette politique d egalisation de sejoure pour tt la pauvrete' d afrique et de moyen oriont.Normalement les pays du monde cherchents des investessements pour faire travallier lr citoiyens et nous on cherche que des problemes pour satesfaire les autres au depend de notre interets,3indo fille zadouhe filla.llahe yestire ousafi.
6 - المغترب الحزين السبت 24 فبراير 2018 - 13:34
الى khaledtop انا اقول لك وكمهاجر لازيد 20 سنة اننا مغاربة بالمهجر وخصوصا بامريكا في تزايد مستمر ونعيش في مجتمع ولم نحس بالدونية او العصبية لهذا فكن كريما لان ابناء وطنك منتشرون في ربوع العالم وارض الله واسعة الرازق هو الله فلن تعطيها من جيبك وتحية للوقاية المدنية اما صغيرها فهو مغربي بحكم المولد
7 - mingo السبت 24 فبراير 2018 - 14:49
الى السيد خالد طوب صاحب التعليق بالختصار قول الله تعالى نحن نرزقكم و اياهم استغفر الله على تعليقك انا شخصيا عند زواجي كنت فقيرا و عندما رزقت بمولودي الاول اغناني الله تعالى من حيت لا احتسب و عند المولود التاني زادني الله في الغنى و لله الحمد ان كان اعتقادك في الله خيرا يؤتيك اياه و ان كان شرا يؤتيك اياه الله الغني و نحن الفقراء لعل دالك المولود يؤته الله خيرا ويكون سببا في سعادة امه الله كبييييييير و رحييييم بعباده
8 - المهدي السبت 24 فبراير 2018 - 15:21
الى رقم 6 ، وهل تتسول انت وباقي المغاربة المهاجرين في المدارات الطرقية مثل هؤلاء ؟ وهل تحتلون مساكن المواطنين الأمريكيين كما يحدث هنا في المغرب ؟ وهل المغربيات ينمن في الشوارع الامريكية ببطون منتفخة ؟ وهل تحتلون المحطات الطرقية كما حدث في اولاد زيان وتقضون حاجتكم امام أبواب المنازل ... وقبل هذا كله هل دخلتم الولايات المتحدة زحفا عبر الصحاري دون اي وثائق هوية ؟ لا تقارن يا أخي فأنتم هناك تحت طائلة القانون والمراقبة والأفارقة هنا خارج القانون والمراقبة .. إذا ارتكب جريمة في الرباط وانتقل الى القنيطرة لن يكتشفه احد أذ لا بصمات ولا وثائق هوية ولا هم يحزنون ..
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