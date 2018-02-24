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الرئيسية | حوادث | وفاة محام بفندق مصنف تستنفر الأمن بمراكش

وفاة محام بفندق مصنف تستنفر الأمن بمراكش

وفاة محام بفندق مصنف تستنفر الأمن بمراكش
هسبريس من مراكش
السبت 24 فبراير 2018 - 11:44

خلف العثور على محام جثة هامدة، صباح اليوم السبت، بغرفة كان يقيم بها بفندق مصنف يتواجد بتراب مقاطعة جيليز، حالة استنفار في أوساط مختلف الأجهزة الأمنية بمراكش.

وفتحت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة المحامي الذي كان ضمن المحامين المشاركين في منافسات كأس إفريقيا للمحامين في كرة القدم، المنظمة بمبادرة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالملعب الكبير لمراكش.

وانتقلت عناصر من الشرطة القضائية والعلمية إلى الفندق المذكور للقيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق، في حين تم نقل جثة الضحية إلى قسم الطب الشرعي بمستودع الأموات، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لإخضاعها لتشريح طبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك ينتمي الى هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، التي يشارك فريقها في منافسات كأس إفريقيا لأصحاب البذلة السوداء في كرة القدم ممثلا للمغرب إلى جانب فرق عن هيئات كل من مراكش وأكادير والجديدة ومكناس والرباط، وهي المنافسات التي تجمع كلا من تونس والجزائر وزامبيا، بالإضافة إلى المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ael السبت 24 فبراير 2018 - 13:31
Rahimahou Allah .
La médecine sportive est un recours obligatoire avant l'exercice de tout sport .
Du bureau au terrain , sans préparation physique est un risque pour le coeur .
Rahimahou Allah .
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