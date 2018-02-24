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البحرية الملكية تنقذ تسعة مهاجرين غير نظاميين
السبت 24 فبراير 2018 - 15:06
تمكنت عناصر من البحرية الملكية المغربية من إنقاذ تسعة مهاجرين غير شرعيين من شمال أفريقيا أثناء محاولتهم وصول السواحل الإسبانية على متن قارب في مضيق جبل طارق.
وأفادت مصادر أمنية بأنه تم إنقاذ ركاب القارب بينما كان في اتجاه سواحل مدينة قادس جنوب إسبانيا، حيث تم نقل المهاجرين، وجميعهم شباب ذكور، في حالة جيدة إلى ميناء طنجة.