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الرئيسية | حوادث | "قطاع طرق" يصيبون لعنصر وزير الداخلية السابق في "الأوطوروت"

"قطاع طرق" يصيبون لعنصر وزير الداخلية السابق في "الأوطوروت"

"قطاع طرق" يصيبون لعنصر وزير الداخلية السابق في "الأوطوروت"
هسبريس من الرباط
السبت 24 فبراير 2018 - 14:30

تعرضت سيارة وزير الداخلية السابق امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية رئيس جهة فاس مكناس، للرشق بالحجارة على مستوى الطريق السيار الرابط بين طنجة وأصيلة، بعدما كان عائدا، ليلة أمس الجمعة، إلى الرباط رفقة سائقه من عاصمة البوغاز.

وزير الداخلية السابق فوجئ بالحجارة تنهال على الواقي الأمامي لسيارته، على مستوى واد تهدارت، ما تسبب في أضرار مادية بليغة بالسيارة، في حين أصيب هو إصابة خفيفة قرب العين، وتعرض السائق بدوره لإصابات خفيفة.

وانتقلت عناصر دركية إلى مكان الوقعة، وقامت بالمعاينة، وأشرفت على نقل لعنصر وسائقه إلى أقرب مشفى حيث قدمت لهما الاسعافات الأولية قبل أن يغادرا على متن سيارة أخرى.

رئيس جهة فاس مكناس أكد الواقعة في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، وقال: "الحادث عرضي ولست مقصودا، هؤلاء قطاع طرق، ويعرضون حياة المواطنين لخطر".

وأورد لعنصر أن سائقه تعرض لبعض الكدمات، مضيفا أن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى المكان وعاينت مدى الأضرار التي طالت السيارة، وزاد: "لولا لطف الله لكان الأمر أسوأ".

وقد باشرت عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي تحقيقاتها في الواقعة، وقامت بتمشيط المكان لتوقيف المشتبه فيهم.

يذكر أن هسبريس نبهت في وقت سابق إلى الخطر الذي يواجه مستعملي الطريق السيار من طرف بعض "قطّاع الطرق" ليلا. وحسب إفادة عدد منهم، فإن بعضا من السائقين تعرضوا في الفترة الأخيرة لاعتداءات ورمي بالحجارة من طرف مجهولين، كادت تتسبب في حوادث وتودي بحياتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (65)

1 - ibra السبت 24 فبراير 2018 - 14:35
انتظروا تطبيق اقصى العقوبات و فتح تحقيق "حقيقي" لان الضحية ليس بمواطن عادي
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541
2 - عمار السبت 24 فبراير 2018 - 14:36
الحادث عرضي و هانيا رآه ماعرفونيش يحسب لهم مواطن عادي. أمّا كون داروها ليا مقصودة نجبدهوم واخا نستاعن بمكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكي. اوا الله يخلصكوم يا المسؤولين ديال ميكا
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355
3 - Citoyen السبت 24 فبراير 2018 - 14:37
Maintenant ils vont réagir, super :)
Bon rétablissement !!
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149
4 - لطيفة السبت 24 فبراير 2018 - 14:37
هذا المشكل الخطير في الطرق يتعرض له ابناء الشعب منذ مدة. ولقد اتى الدور على المسؤولين ليعانو مايعانيه عامة الشعب. يوم لك ويوم عليك
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431
5 - محمد السبت 24 فبراير 2018 - 14:38
إذا لم تنتبه الدولة الى الإجرام وتحقيق الأمن في المغرب فسيكون القادم أسوء.
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276
6 - والو السبت 24 فبراير 2018 - 14:40
أصبحنا نعيش مع قطاع الطرق ، كأننا في عصر الجاهلية والأمن لا يحرك ساكنا...... المغرب ضاع.
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265
7 - stracoma السبت 24 فبراير 2018 - 14:42
Puisque la victime est d'un poids politique considérable, tout sera mis en oeuvre pour retrouver les pirates routiers. si c'était un pauvre citoyen?!! au diable
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91
8 - bouhia السبت 24 فبراير 2018 - 14:44
الحمد الله على سلامة الاخ العنصر . واقول هده كارثة بكل معنا الكلمة ويجب التصدي لها والحكم على مثل هاد المجرمين باقصى العقوبات بدون شفقة او رحمة حيث هاد الضاهرة تفشت كثيرا في المغرب .
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-136
9 - كاعي على الوضعية السبت 24 فبراير 2018 - 14:44
كون كان شي ولد الشعب كاع ميجيو عندك جوندارم طاصل بيهوم اقول ليك واش كاين دم ملي هدا وزير سابق دغيا غدي ابحتو على الفاعل الله اعطينا وجهكوم
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173
10 - karim paris 750000 السبت 24 فبراير 2018 - 14:44
حيت هو العنصر : انتقلت عناصر الدرك الملكي أنا مهاجر تعرضت لرشق بالحجارة في نفس الطريق كنت أنا وأبنائي الصغار و زوجتي الفرنسية اتصلت بالدرك الملكي ولا احد يرد على الهاتف ، أنا أكيد أنا العنصر تصل بشي حد فالبورطابل ديالو داكشي علاش جاو الدرك الملكي .... النصيحة هو عدم السفر ليلا في المغرب ،،،، يجب وضع رقم هاتف في حالة الطوارئ ...... متلا في فرنسا هناك ركناك رقم 19 في حالة الطوارىء
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186
11 - افران الاطلس المتوسط السبت 24 فبراير 2018 - 14:46
أين دور الدرك الملكي في المنطقة؟ كم عدد المواطنين الذين يستخدمون هذا الطريق السريع وهاجموا بنفس الطريقة في نفس المكان أو في مكان آخر؟ لا يكفي لمراقبة حركة المرور فقط لكن أيضا رصد المجرمين ضد رمي الحجارة على جسور الطرق والطرق السريعة
Où est le rôle de la gendarmerie royale dans la région? Combien de citoyens empruntent cette autoroute et se font attaquer de la même manière au même endroit ou ailleurs?il ne suffit pas de surveiller le trafic de circulation routière mais surveiller également les criminels contre les jet de pierres sur des ponts de routes et autoroutes
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67
12 - mellali السبت 24 فبراير 2018 - 14:50
ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut prendre les choses au sérieux, c la vie du citoyen qui est mise en jeu.
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36
13 - عبد الحق السبت 24 فبراير 2018 - 14:53
أتساءل من هم هؤلاء؟اين وكيف يعيشون؟اين ترعرعوا؟هل هم همج؟الى أية أخلاق يميلون.وبأي ملة يدينون؟هل هم بشر؟ألديهم عقول وقلوب تتحرك..يمكن ان يحدث هذا لأي واحد فينا..اذا انقلبت سيارتك وانت تحمل أفراد عائلتك.أعز ما تملك..ويأتي همجي.قاطع طريق.وسخ ونتن ويقرر في لحظة ان ينهي كل شيء..ما هذه الوضاعة والحقارة..يا عقول السبي والغنيمة
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149
14 - أمولا نوبة... السبت 24 فبراير 2018 - 14:53
عندما يشيع الاجرام و يغيب الأمن فالكل معرض لأن يصبح ضحية....من أعلى الهرم السوسيواقتصادي إلى من يعيش على هامش الحياة....انتظر فقط دورك.
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78
15 - متسكعون عنيفون السبت 24 فبراير 2018 - 14:54
قد لا يكونون قطاع طريق قد يكونون مجرد مراهقين عديمي الاخلاق ابناء الهوامش لا اعرف لماذا استند السيد الوزير السابق على القول بأنهم قطاع طريق محترفون خصوصا وان الجناة فروا بمجرد رشق الحجارة على السيارة هو مايرجح فرضية انهم مراهقين من اطفال الشوارع .
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-56
16 - fes السبت 24 فبراير 2018 - 14:54
لم يمر حتى ثلاثة ايام على نفس الحادثة بالقرب من المحمدية وتوجهنا للامن ولم يحركوا ساكنا ولم يتم تمشيط المكان للعثور على الجناة وزير السيد العنصر يحيكم تحية الامن
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66
17 - badr السبت 24 فبراير 2018 - 14:55
غير لي تبغي يسافر بالليل فهاد الوقت
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25
18 - حنانة عزيز السبت 24 فبراير 2018 - 14:56
حمدا لله على سلامة السيد الأمين العام .
في موضوع سابق تطرق له مقال بهسبريس قلنا بأنه على الشركة الوطنية للطرق السيارة تحمل مسؤوليتها تجاه أرواح المواطنين. وذلك من خلال وضع سياجات واقية ومرتفعة على طول القناطر التي تعلو الطرق السيارة. وإن أمكن وضع كاميرات حرارية ليلية لتتبع هؤلاء العابثين بأرواح الناس.
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34
19 - زائرة السبت 24 فبراير 2018 - 14:57
زوينة هاذي !!!!!.....من شر البلية ما يضحك !!!....

اصبحنا نعيش حقبة افلام ( الكوبوي ) السيّار ...قطاع الطرق ورشق بالحجارة والهجوم على الناس !!!

راه هاذشي خطير !! ...

السلامة يا ربي
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39
20 - يونس السبت 24 فبراير 2018 - 14:59
دابا السائق يبقى غادي فالاوطوروت و خايف اشمن دولة هادي . هاذ العصابات خاصهم الاعدام. و خاص الحراسة فالممرات د الاوطوروت راه حنل مخلصين فلوسنا و المداخيل د الاوطوروت بالملايير و لا كيعرفو غي يجمعوا لفلوس. كون كنا فشي دولة منظمة كون تم مقاطعة لاوطوروت ولو ليوم واحد و ديك الساعة شوف كيفاش غادي يولي التعامل
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40
21 - معارض السبت 24 فبراير 2018 - 15:00
اولا الحمد لله لم يصيب بخطر هو وسائقه ثم اتمنى ان تكون هذه الحادثة بحكم انها تهم شخصية معروفة بداية للبحث عن حلول لهذا المشكل العويص وارجاع الامن الى الطرق، الشعب العادي طالما اشتكى من هذه الحوادث ولكن لمن تنادي.
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12
22 - chouaib mouhaabat السبت 24 فبراير 2018 - 15:01
فعلا فلقد باشرت الظابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بحملة تمشيطية للسيطرة على الوضع والقبض على الجناة المتورطين في هذه الجربمة....أليس هذا بوزير الداخلية السابق أمحند العنصر....كما يجب أن تقدم له الإسعافات الأولية في الحين مع العناية المركزة... ولكن لو كان هذا مواطنا عاديا هل ستباشرون بكل هذه الأشياء....؟ لا أظن ذلك فأنتم لا تهمكم سوى المظاهر الغداعة وهذا إبن فلان...وذاك صاحب مشروع كذا وكذا كل ما في الأمر من لديه نفوذ في هذا البلد الحبيب فهو صاحب القرارات أما من كان مواطنا عاديا فله الله سبحانه جل علاه.... والله لولا حرقتنا تجاه وطننا وتجاه إخواننا المغاربة لتركنا هذا البلد منذ وقت مضى واتجهنا حيث المصداقية وحيث راحة البال.... أنشري يا عزيزتي هيسبريس من فضلك...
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27
23 - عبده/ الرباط السبت 24 فبراير 2018 - 15:01
حمدا لله على سلامة السي العنصر و سائقه ... فالإجرام لا يفرق بين الوزير و ( الغفير)... انا كثرة الكلام و ( الكريتيك ) فلا فائدة ترجى منه لان الدرك الملكي سيقوم بعمله سواء تعلق الامر بالوزير السابق او اللاحق او اي مواطن عادي .... دائما نترك لُب الموضوع الذي هو الاعتداء و نحوم حول القشور
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-28
24 - امازيغ السبت 24 فبراير 2018 - 15:04
واخيرا عرف العنصر ان هناك مغربا اخر . المغرب الغير النافع .
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23
25 - مواطن مع وقف التنفيذ السبت 24 فبراير 2018 - 15:04
الى صاحب التعليق رقم 1 (ibra) ماذا تعني لمواطن غير عادي،في رايي فلاح مغربي بسيط افضل 100 مرة من هاذا العنصر ،الامن المغربي يجب ان يقوم بواجبه كيف ما كانت مرتبة الضحية في المجتمع.
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26
26 - سائق مهني السبت 24 فبراير 2018 - 15:05
وعينا منشكيو او عينا منديكلاريو واااالو،مؤخرا طريق سيار سطات مراكش.الحفيظ الله.ولكن دابا هضرة اخرى سي العنصر هو الضحية وليس مواطن عادي.
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21
27 - farouk السبت 24 فبراير 2018 - 15:06
قطاع الطرق، رجعنا الى عصر الجاهلية، قالو المغرب مؤهل لتنظيم كأس العالم . ترررر
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28
28 - Mohammed السبت 24 فبراير 2018 - 15:06
كا نسافروا بوليداتنا و بالليل الحمدلله ما عمر شي حاجة وقعات لينا بلد الأمن و الأمان أمريكا في المغرب منين كا ندي الدراري لتما كي ندموك في الماطار كي بداو المشاكيل اوا الله احد البأس
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17
29 - احمد السبت 24 فبراير 2018 - 15:07
التكنات مليءة بالعسكر وبما ان ليس هناك حرب والحمد لله لماذا لا تستغل هذه الطاقات البشرية في حراسة الطرق السيار والسكك الحديدية؟
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24
30 - mingo السبت 24 فبراير 2018 - 15:09
هاد المشكل غدي يبقا ديما و غادي يزيد كل يوم عصابات على الطريق السيار الحل ماشي فيد الحكومة الحل فيد مالين الطريق السيار الحل و فيد مستعملي الطريق السيار كلمة و حدة نتافقو عليها نهار واحد جميع المواطنين على عموم المغرب نستعملو الطريق الوطنية بدل الطريق السيار تعرفو الخسارة اللي غيتكبدها الطريق السيار قداش تما غايديرو الحل السريع لازم سن قانون جديد نزيدوهوم بعض الدراهم عند ولوج الطريق السيار مقابل ان داق الورقة اللي تاتعطا لينا تكون بمتابة حماية ضض السرقة في حالة تعرضة لسرقة او رشق نتابع الطريق السيار بالعويض
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21
31 - مغربي السبت 24 فبراير 2018 - 15:10
ما حصل فقط هو البعض القليل جدا من حصاد سياسة التكليخ و التفقير وضرب التعليم ونشر التفاهة في الشعب و عدم الاستثمار في البشر و التهاون في العقوبات ضد المجرمين و قطاع الطرق حتى يبقى الشعب يريد فقط الاكل و الامن.
التي ستصيب الجميع الفقير و الغني في المغرب.
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27
32 - حالد.ف السبت 24 فبراير 2018 - 15:11
ألا يستحق المواطنون أيضا الحماية بحراسة القناطر و مداخل و مخارج الطرق السيارة كما نرى عند مرور موكب المخزن !؟ أليس المواطن أحق بذلك من غيره ،إذ تستخلص منه الضرائب لسداد أجورهم و مستحقات الطريق السيار !؟
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12
33 - محلل سياسي السبت 24 فبراير 2018 - 15:20
اظن ان السي العنصر كان مقصر في طنجة هؤلاء المعتدين يعرفون أن الطريق في نهاية الأسبوع ب الليل تستعمل من طرف أصحاب المال وكبار المناصب وعلية القوم .سوف تتخذ الإجراءات اللازمة من الآن. وإلا لتجهو نحو الطريق الوطنية لأنها تستعمل من طرف الكادحين فقط
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7
34 - غيور السبت 24 فبراير 2018 - 15:21
مع ان الحل بسيط وسهل جدا الا ان المسؤولين يتمادون في اللامبالاة وصم الآذان .يكفي ان تسيج الممرات العليا بسياج حديدي مغلق .وهكذا سيكون المواطنون في أمان. اظن ان المثل القائل : رب ضارة نافعة " سيصدق على هذه الحكومة . فباصابة احد افرادها ستتحرك اخيرا ...!
. ..
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12
35 - AbouMeryem السبت 24 فبراير 2018 - 15:22
الحمد لله على سلامة السائق و رئيس الجهة.
يذكرنا هذا الفعل بما أقترفه لصوص تجاه سياح ألمان في فاس.إن هذه الأفعال تخدش صورة بلادنا خاصة على الصعيد العالمي.
يجب الصرامة الأمنية مع هذه الأفعال حتى و مما يأسف له الجميع أن هناك ظواهر أخرى يتخبط فيها المواطن البسيط لأن الغني أو المسؤوليين غير معنيين و هي صاهرة التشرميل و المخذرات و حبوب الهلوسة
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5
36 - Said France السبت 24 فبراير 2018 - 15:22
ils veulent organiser la coupe du monde!!!!! quelle insolence
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7
37 - عبد العزيز السبت 24 فبراير 2018 - 15:24
قلناها مرارا وتكرارا أيها المسؤولون السجون المغربية لاتربي وإنما هي عبارة عن فنادق من خمسة نجوم والله إن لم تحكم المحاكم على هؤلاء المجرمين بالاشغال الشاقة في المقالع والمزابل والاودية المنعدمة صيفا وشتاء دون رحمة ومن الصباح إلى المساء ويبيتون في الظلام الدامس لااستعاد هؤلاء المجرمين عقولهم وتربوا تربية تمنعهم من اقتراف أي جريمة مهما كانت وصدق من قال المجرمون كامونيون إلى ما تحكوا ما يعطيوا الريحة.
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11
38 - جلال الحلبي ايطاليا السبت 24 فبراير 2018 - 15:25
تعرضت لحادث مماثل بنفس الطريق السريع عند مكان الخروج العرائش حوالي الساعة الثانية ليلا من شهر غشت الماضي مما تكسر الزجاج الإمامي ولم اتوقف الا بعد مسافة طويلة حيث كانت سيارة ديبناج متوقفة لمساعدة سيارة اخرى وعند أن رويت القصة الواقفين قالوا الحمد لله على السلامة وسير بحالك وغير الزجاج لله الدرك لن يأتوا لان الدم غير موجود.
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11
39 - سعد السبت 24 فبراير 2018 - 15:26
واخيرا سيجدون الحل لان المعني بالامر لبس له علاقة بالمواطن العادي
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9
40 - ماسين السبت 24 فبراير 2018 - 15:27
الرجل كعضو بارز في السلطة المخزنيه الحاكمة في البلاد. من المحتمل جدا سيتم استنطاق جميع الشباب القاطن في الشريط الأطلسي طنجة الرباط. والسلام
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8
41 - moha السبت 24 فبراير 2018 - 15:31
pourquoi la gendarmerie ne font pas des tournée des deux cotés de l'autoroute pour de surveiller ce qui se passe de nuit comme ils font en europe
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5
42 - عباس السبت 24 فبراير 2018 - 15:32
لهاذا ننادي بالعدالة الاجتماعية .وتقليص الفوارق الطبقية وترشيد المال العام والقضاء على الربع . و بث.روح المواطنة في كل افراد الشعب . حتى يعم الرخاء وتنمحي بعض السلوكيات السلبية كااسرقة والدعارة و ادمان على المخدرات وتعيش في امن وامان.
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9
43 - K-PAX السبت 24 فبراير 2018 - 15:33
أن يكون العنصر أو غيره من الشخصيات الحزبية أو الحكومية أو أي مواطن آخر، أعتقد أن شركة الطرق السيارة تبقى مسؤولة عن مثل هذه الحوادث. حيث أن الأداء يكون من أجل الاستفادة من نوع من السلامة. أعتقد كذلك أنه على السلطات الأمنية التكثيف من الحملات التمشيطية الوقائية الاستباقية بغية الحد من تصرفات قطاع الطرق الإجرامية التي قد يكون لها بليغ الأثر على المواطنين.
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5
44 - ☆☆☆ ناقدة ☆☆☆ السبت 24 فبراير 2018 - 15:35
جواب لأصحاب التعليق (عبد الحق)و (متسكعون).انتما تتنكران للمغاربة وكانكما من جنسية أخرى. تتهمان هؤلاء المهاجمين بسوء الأخلاق و التسكع. كلكم تعيشون في الرفاهية أو الاكتفاء الذاتي وتستهزؤون بإخوانكم المحرومين.اصحاب هذا التصرف هم من الطبقات المهمشة المنسية على الخريطة الجغرافية.. يعانون من مشاكل عائلية ونفسية وبطالة وتشرد والمخدرات التي تنتشر في البلاد. عيب علينا أن نسب أبناءنا ونتهمهم ونعتقلهم ولا نبحث عن أسباب انحرافهم ونعالجها.لان العقاب لن يحل المشاكل بقدر ما نفهم هؤلاء الناس ونعالج مشاكلهم وسيساعدوننا هم في حماية هذا الوطن والمواطنين.مفهوم ؟؟؟
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-23
45 - خالد السبت 24 فبراير 2018 - 15:42
وا دابا عدا غدي نتهناو من هذ قطاع الطرق لشحال هم كيتكرفسو على عباد الله لان هذ لمرة المتضرر مشي مواطن عادي
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2
46 - مغربي من الريف السبت 24 فبراير 2018 - 15:42
ادعو بالتوفيق للدرك الملكي لاستئصال هذا الداء الجديد الذي تعرفه الطرقات المغربية والذي لم يعرف على المغاربة لاننا شعب مسالم لانعتدي على الآخر وخصوصا المسافر الذي يأتي من بعيد ويمر في بلدتنا وقريتنا فالمغاربة كانوا يضيفون المسافر ويكرمونه.ويجب استئصال هذا الداء في المناطق التي يحدث فيها بمساعدة السلطات المحلية والسكان حتى نقضي على هؤلاء المجرمين الاوغاد في اوكارهم قبل ان يعترضوا الناس في الطرقات.فاظن انهم معروفون عند الناس في قراهم ومناطقهم .
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-8
47 - مغريبى السبت 24 فبراير 2018 - 15:42
للاسف هاد هاد قطاع الطرق مكيهمهمش انهم يقتلو انسان او مجموعة من الناس فقط باش هو يسرقهم ويشري المخدرات ... المشكل هو الامن قليل فلبلاد وهاد المجرمين معندهم ما يخسرو فكل الاحول ... متل هاد الحادت تعرضنا ليه فطريق ما بين طنجة ولقصر الصغير وكانت الحافله فيها حوالى عشرين شخص وكانت على وشك حدوت كارته لةلا لطف الله وللاسف خبرنا رجال الامن ولكن مكين والو ... خص الجهات المعنية تتحرك وتحد من هاد الاجرام ...
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7
48 - الحمد للله السبت 24 فبراير 2018 - 15:43
الحمد لله، ادا لو لا كان هدا شخص وزير الداخلية سابقا ورئيس جهة فاس / مكناس حاليا،لن يثيقوا بان طريق السيار خطر على مواطنين، رغم تأديتهم ثمن هدا........؟
الدرك يقتنصون غير المواطن، ام المجرمين فهم احرار........!!!
#طريق السيار الوحيد في العالم الدي يوجد به ضوء......المغرب..؟
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3
49 - امين السبت 24 فبراير 2018 - 15:47
هذه نتيجة سجن حيث الاكل والشرب والنموم والدواء على حساب المواطن ثم العفو ثم التريبورتورات ايضا على حساب المواطن المقهور..هذه البلاد تحكمها مافيا..هذه البلاد غارقة في القرقوبي والاجرام والاغتصابات وقطاع الطرق..الامن 0 التعليم 0 التشغيل 0 الصحة 0
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7
50 - Anti corbeaux السبت 24 فبراير 2018 - 15:48
Que font les gendarmes ????ils passent la jeure partie du temps â guetter les automobilistes avec leurs radars? C'est tout.La sécurité ils s'en foutent ou quoi???
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5
51 - عبده السبت 24 فبراير 2018 - 15:48
الأغنياء والمسؤولين الكبار سيستعملون المروحيات للتنقل كما يقع في البرازيل...كية الدراويش غادين يوليو فريسة لقطاع الطرق...شنو انهيار التعليم والقيم والأخلاق فين يوصل...حسبي الله ونعم الوكيل
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6
52 - كندي مغربي السبت 24 فبراير 2018 - 15:52
وقع لي نفس المشكل في 2005 قرب محطة الاداء القيطزة حيت اصاب حجر كبير الكابو و احدث شرخا في الحديد و الحمد لله لم يصب الزجاج الامامي و كان الظلام ياله بدا يهبط ففي بلد التشرميل السفر في الليل اصبح خطيرا الحمد لله كندا بلد الامان تقدر تنام في الاطوروت يقدر يخرج ليك شي دب و اصافي
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53 - رشيد السبت 24 فبراير 2018 - 16:03
الحل لمحاربة قطاع الطرق هو الاكثار من الأمن المتحرك في سيارات الشرطة على طول الطريق السيار. حل إظافي هو اقتناء مروحيات لا صوتية ذو كاميرات ليلية يمكنها ترصد تحركات الاشخاص االى جانب الطريق السيار ليلا وذالك بجهاز رصد حرارة الأجسام المتحركة. حيث يظهر المجرم في جهاز كاميرا المروحية كجسم أحمر ولا يمكنه الافلات من القبط. ولو حتى اذا اختفى في غابة او منزل. الشرطة يمكنها حينئد ايقاف المجرم عبر جهاز GPS و عبر تعليمات شرطة المروحية.
خل ثالث هو سهل : تحريك طائرات F16 لخدمة هذا الغرظ وهي مجهزة لترصد تحركات المجرمين.
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54 - romario السبت 24 فبراير 2018 - 16:08
السلام عليكم انا ملي قريت هاد الخبر جاتني الغيرة والحكرة
حيت كسائق مهني تعرضت الى تلاتة مرات لمحاولت السرقة في الطريق السيار الرباط وجدة والرباط طنجة من هد اللصوص كيتبعونا في الطريق والسيار بالطوموبيل ديالهم بطريقة هوليودية و كيفتحو لينا البيبان واسرقو لينا السلعة بالسرعة ديال 80كلم في الساعة.. و شكيت وعوت شكيت لكن الشكوى الله ...ولما تقولها لصحاب الحال كيقولو ليك راه قاهرونا هههههه الحصول الخليفة على الله .
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55 - الأوسي نبيل - فرنسا السبت 24 فبراير 2018 - 16:12
السلام عليكم يا اخواني اقسم بالله العلي العضيم اننا شعب لا نستحيي الحرية المطلقة و التهاون في العقوبات و العفو على المجرمين و قطاع الطرق هو سبب التسيب التي تعيشه البلاد والله يجب ان تبنى سجون اخرى تطبق فيها الاشغال الشاقة و يجب على هؤلاء مجرميين اخذهم للعمل في سدود و حفر الخنادق و اعمال شاقة ليس ذهاب بهم الى السجن و الاكل و الشرب و النوم
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56 - م المصطفى السبت 24 فبراير 2018 - 16:13
لا نستغرب من وقوع مثل هذه الأعمال الوحشية في الطرق السيارة في بلادنا٫ والتي تعرض السائقين للأخطار والعياذ بالله٫ وأسباب ذلك متعددة ومن بينها :
= السماح للراجلين بالمشي في هذه الطرقات علما بأنه في اروبا يمنع منعا كليا للراجلين السير في هذه الطرقات٫ وقد يتعرضون بسبب ذلك لغرامات أو لعرضهم على المحكمة.
= تردد وقوف الحافلات وسيارات النقل في الأوطوروت إما للركوب أو عند وصول المسافرين قريبا من محلات سكناهم.
= وجود رجال الدرك لمراقبة السرعة فقط وليس للقيام بدوريات لمحاربة قطاع الطرق.
ولمحاربة مثل هذه الأعمال الإجرامية يجب أن تسير طرقاتنا السيارة على النمط الأروبي : منع الراجلين من السير في هذه الطرقات٫ والمنع الكلي للحافلات وسيارات النقل للوقوف في الأطوروت٫ ثم تخصيص دوريات للدرك الملكي لمحاربة هذه الأعمال الوحشية.
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57 - INCIDENT GRAVE السبت 24 فبراير 2018 - 16:21
Probablement, ce d’incident qui s'est produit sans qu’il fait de choix entre ses victimes, va surement tirer la sonnette d'alarme pour les responsables pour revoir pourquoi le système de sécurité ne règne plus dans le Maroc et à propos de nos parlementaires qui ne font rien, ils s'attaquent uniquement à améliorer les lois pour se protéger pour s'enrichir, ils devaient proposer des solutions pour éradiquer ce fléau et faire pression sur le gouvernement pour la mise en place d'autres méthodes de renforcement sécuritaire. Je crois que cet incident va les faire secouer à part, s'ils sont dotés des engins blindés pour se placer là ou ils veulent et quant ils veulent. .et c’est l’occasion de dire :
Allah Rahmak à Si Driss oui Rhams l'entourage qui était avec vous : Lors de son époque, il n'avait pas ce genre de dérapage : LI DAR CHI HAJA QUAY OUADDI , BAZAID & LI DKHAL LHABSS MA OUMROU IAAOUADHA
Merci de publier
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58 - الطاهر السبت 24 فبراير 2018 - 16:24
نعم - أن هسبريس نبهت في وقت سابق إلى الخطر الذي يواجه مستعملي الطريق السيار من طرف بعض "قطّاع الطرق" ليلا. وحسب إفادة عدد منهم، فإن بعضا من السائقين تعرضوا في الفترة الأخيرة لاعتداءات ورمي بالحجارة من طرف مجهولين، كادت تتسبب في حوادث وتودي بحياتهم.
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59 - خالد.ف السبت 24 فبراير 2018 - 16:33
الى عبده/ الرباط ،الا تعلم أن قشور الحوامض تحتوي على كمية هائلة من فيتامين س الذي يعتبر سيد الفيتامينات ! في رأيك من المسؤول الأول عن هاته الحوادث المميتة أحيانا !؟ أليس على عاتق الدرك حماية مستعملي الطريق بتنظيم دوريات دائمة استباقا للجرائم ؟
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60 - صاغرو السبت 24 فبراير 2018 - 16:34
أليس هناك حل لهذه الافة
ما فائدة ااحواجز قرب محطات الاداء.
من جهة ثانية يجب مشاركة الاختصاص بالنسبة للجرائم التي تقع في الطرق السيارة بين اادرك والشرطة.
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61 - عادل السبت 24 فبراير 2018 - 16:36
لم يسبق لي السياقة ليلا قبل الصيف الماضي ، حيث قررت السفر بالليل لتفادي الحرارة و التعرق سيارتي لا تتوفر على مكيف، المهم لا أخفيكم طوال الطريق و أنا خائف على زوجتي و أولادي الصغار مني وصلت بسلام حمدت الله.
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62 - nabil السبت 24 فبراير 2018 - 16:41
Je me.demande comment nos responsable osent demander l organisation de la coupe du monde......
On.nous martelent toujour le pays qui fait l exception ..c ezt ca qui arrive qu on on dit que quelqu un qui vit avec 20 Dh n est pas pouvre
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63 - سيكوم السبت 24 فبراير 2018 - 16:41
اعتقد ان المسؤولين الكبار عليهم ان يتعرضون للبرد القارس في جبال اطلس حتى يفتحو تحقيق في اسباب معانات السكان او تطبيبهم داخل مستشفيات ليفتحو تحقيق في الخروقات قطاع الصحة على غرار ما تعرض له معالي الوزير في لوتوروت الطريق خلص عاد دوز.
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64 - سهم السبت 24 فبراير 2018 - 16:45
الاجرام متفسي وكل المواطنين العاديين تدوقوا منه.
اما خدام الدولة فلا يعلمون بوجود الاجرام الا بعد ان يتدوقه احدهم حينها تقام الدنيا وتقعد من اجل القاء القبض على من سولت له نفسه ان يؤديهم.
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65 - محمد تغزوت السبت 24 فبراير 2018 - 16:46
لا بد من ملاحقة المعتدين و تقديمهم للعدالة و ذللك في أقرب الآجال. ليس كون المعتدى عليه شخصية حربية فقط بل للحفاظ على أمن و استقرار البلاد
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