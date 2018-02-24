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"قطاع طرق" يصيبون لعنصر وزير الداخلية السابق في "الأوطوروت" (5.00)
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كُتّاب وآراء
"قطاع طرق" يصيبون لعنصر وزير الداخلية السابق في "الأوطوروت"
تعرضت سيارة وزير الداخلية السابق امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية رئيس جهة فاس مكناس، للرشق بالحجارة على مستوى الطريق السيار الرابط بين طنجة وأصيلة، بعدما كان عائدا، ليلة أمس الجمعة، إلى الرباط رفقة سائقه من عاصمة البوغاز.
وزير الداخلية السابق فوجئ بالحجارة تنهال على الواقي الأمامي لسيارته، على مستوى واد تهدارت، ما تسبب في أضرار مادية بليغة بالسيارة، في حين أصيب هو إصابة خفيفة قرب العين، وتعرض السائق بدوره لإصابات خفيفة.
وانتقلت عناصر دركية إلى مكان الوقعة، وقامت بالمعاينة، وأشرفت على نقل لعنصر وسائقه إلى أقرب مشفى حيث قدمت لهما الاسعافات الأولية قبل أن يغادرا على متن سيارة أخرى.
رئيس جهة فاس مكناس أكد الواقعة في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، وقال: "الحادث عرضي ولست مقصودا، هؤلاء قطاع طرق، ويعرضون حياة المواطنين لخطر".
وأورد لعنصر أن سائقه تعرض لبعض الكدمات، مضيفا أن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى المكان وعاينت مدى الأضرار التي طالت السيارة، وزاد: "لولا لطف الله لكان الأمر أسوأ".
وقد باشرت عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي تحقيقاتها في الواقعة، وقامت بتمشيط المكان لتوقيف المشتبه فيهم.
يذكر أن هسبريس نبهت في وقت سابق إلى الخطر الذي يواجه مستعملي الطريق السيار من طرف بعض "قطّاع الطرق" ليلا. وحسب إفادة عدد منهم، فإن بعضا من السائقين تعرضوا في الفترة الأخيرة لاعتداءات ورمي بالحجارة من طرف مجهولين، كادت تتسبب في حوادث وتودي بحياتهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (65)
Bon rétablissement !!
Où est le rôle de la gendarmerie royale dans la région? Combien de citoyens empruntent cette autoroute et se font attaquer de la même manière au même endroit ou ailleurs?il ne suffit pas de surveiller le trafic de circulation routière mais surveiller également les criminels contre les jet de pierres sur des ponts de routes et autoroutes
في موضوع سابق تطرق له مقال بهسبريس قلنا بأنه على الشركة الوطنية للطرق السيارة تحمل مسؤوليتها تجاه أرواح المواطنين. وذلك من خلال وضع سياجات واقية ومرتفعة على طول القناطر التي تعلو الطرق السيارة. وإن أمكن وضع كاميرات حرارية ليلية لتتبع هؤلاء العابثين بأرواح الناس.
اصبحنا نعيش حقبة افلام ( الكوبوي ) السيّار ...قطاع الطرق ورشق بالحجارة والهجوم على الناس !!!
راه هاذشي خطير !! ...
السلامة يا ربي
التي ستصيب الجميع الفقير و الغني في المغرب.
. ..
يذكرنا هذا الفعل بما أقترفه لصوص تجاه سياح ألمان في فاس.إن هذه الأفعال تخدش صورة بلادنا خاصة على الصعيد العالمي.
يجب الصرامة الأمنية مع هذه الأفعال حتى و مما يأسف له الجميع أن هناك ظواهر أخرى يتخبط فيها المواطن البسيط لأن الغني أو المسؤوليين غير معنيين و هي صاهرة التشرميل و المخذرات و حبوب الهلوسة
الدرك يقتنصون غير المواطن، ام المجرمين فهم احرار........!!!
#طريق السيار الوحيد في العالم الدي يوجد به ضوء......المغرب..؟
خل ثالث هو سهل : تحريك طائرات F16 لخدمة هذا الغرظ وهي مجهزة لترصد تحركات المجرمين.
حيت كسائق مهني تعرضت الى تلاتة مرات لمحاولت السرقة في الطريق السيار الرباط وجدة والرباط طنجة من هد اللصوص كيتبعونا في الطريق والسيار بالطوموبيل ديالهم بطريقة هوليودية و كيفتحو لينا البيبان واسرقو لينا السلعة بالسرعة ديال 80كلم في الساعة.. و شكيت وعوت شكيت لكن الشكوى الله ...ولما تقولها لصحاب الحال كيقولو ليك راه قاهرونا هههههه الحصول الخليفة على الله .
= السماح للراجلين بالمشي في هذه الطرقات علما بأنه في اروبا يمنع منعا كليا للراجلين السير في هذه الطرقات٫ وقد يتعرضون بسبب ذلك لغرامات أو لعرضهم على المحكمة.
= تردد وقوف الحافلات وسيارات النقل في الأوطوروت إما للركوب أو عند وصول المسافرين قريبا من محلات سكناهم.
= وجود رجال الدرك لمراقبة السرعة فقط وليس للقيام بدوريات لمحاربة قطاع الطرق.
ولمحاربة مثل هذه الأعمال الإجرامية يجب أن تسير طرقاتنا السيارة على النمط الأروبي : منع الراجلين من السير في هذه الطرقات٫ والمنع الكلي للحافلات وسيارات النقل للوقوف في الأطوروت٫ ثم تخصيص دوريات للدرك الملكي لمحاربة هذه الأعمال الوحشية.
Allah Rahmak à Si Driss oui Rhams l'entourage qui était avec vous : Lors de son époque, il n'avait pas ce genre de dérapage : LI DAR CHI HAJA QUAY OUADDI , BAZAID & LI DKHAL LHABSS MA OUMROU IAAOUADHA
Merci de publier
ما فائدة ااحواجز قرب محطات الاداء.
من جهة ثانية يجب مشاركة الاختصاص بالنسبة للجرائم التي تقع في الطرق السيارة بين اادرك والشرطة.
On.nous martelent toujour le pays qui fait l exception ..c ezt ca qui arrive qu on on dit que quelqu un qui vit avec 20 Dh n est pas pouvre
اما خدام الدولة فلا يعلمون بوجود الاجرام الا بعد ان يتدوقه احدهم حينها تقام الدنيا وتقعد من اجل القاء القبض على من سولت له نفسه ان يؤديهم.