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تهريب أسماك يجر مغربيا إلى التوقيف وسط البحر

تهريب أسماك يجر مغربيا إلى التوقيف وسط البحر
هسبريس من الرباط
السبت 24 فبراير 2018 - 18:20

تمكنت هيئة الحرس المدني الإسباني بمدينة مليلية من حجز أكثر من 109 كيلوغرامات من سمك الأنقليس الحي في أمتعة مسافر مغربي، على متن سفينة تربط مليلية بمدينة ألميريا.

وقد تم العثور على الكمية المذكورة بين أمتعة الموقوف البالغ من العمر 42 سنة، مغربي الجنسية مقيم بإسبانيا، كان يضعها في أكياس مليئة بالمياه ومحمية بالثلج بهدف الحفاظ عليها على قيد الحياة، وربما بيعها بعد ذلك في السوق السوداء.

وقد تم إرسال الأسماك إلى مركز متخصص لإخضاعها لفحوصات الحمض النووي لمعرفة مصدرها وحالتها، وإمكانية إعادتها إلى موطنها الأصلي.

ويعد سمك الأنقليس، الذي يبلغ طوله 6-8 سنتيمترات، من الأنواع المهددة بالانقراض بسبب فقدان بيئته الطبيعية والصيد غير القانوني، "ولتجنب انقراضه، منع الاتحاد الأوروبي استيراده أو تصديره، مما أدى إلى ارتفاع قيمته في السوق"، وفقا لما أعلنت عنه الهيئة الأمنية الإسبانية في بيان لها اليوم.

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