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كُتّاب وآراء
إيقاف "سارق سيارات بالعنف" في الدار البيضاء
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني، في مدينة الدار البيضاء، شخصا للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.
المعلومات الأولية للبحث أشارت إلى تورط المشتبه فيه، بمعية مساهم آخر، في سرقة ثلاث سيارات تحت التهديد باستخدام العنف؛ "وتسببا في حادثة سير تلقائية بعدما انقلبت سيارة مسروقة كانا يقودانها نتيجة الإفراط في السرعة، قبل أن يتمكنا من الفرار من مكان الحادث"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني توصلت به هسبريس.
ووفق المصدر عينه فإن عمليات التمشيط المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني "مكنت من تحديد مكان تواجد المشتبه فيهما على متن إحدى السيارات المسروقة، حيث تم ضبط الفاعل الرئيسي، الذي كان في حالة تخدير متقدمة، بينما تم تشخيص هوية مرافقه، والذي لازال البحث متواصلا لتوقيفه".
وتم استرجاع السيارات الثلاث المسروقة، كما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 21 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية في السرقة بالعنف، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف ملابسات جميع الجرائم المنسوبة لهذه الشبكة الإجرامية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
مجتمع يسوده العنف مهما حاولت الجهات الرسمية التغطية على هول الجراءم في مختلف ارجاء البلد وهي مع الأسف في تزايد مهول .
اذا المتهم الاول هم من يسيرون مصير البلد منذ عشرات السنين