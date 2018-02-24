القضاء ينظر ضمن ملف "دركي مزيف" في أكادير

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر من الدائرة الأمنية الثانية بولاية أمن أكادير، اليوم السبت، شخصا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة باستعمال مفاتيح مزورة، وانتحال صفة ينظمها القانون.

وكان المشتبه فيه تقدم لخطبة فتاة منتحلا صفة "دركي"، قبل أن يقوم بـ"سرقة مجوهرات من منزل عائلتها، تقدر قيمتها بحوالي 160 ألف درهم، وذلك باستعمال مفاتيح مزورة"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني توصلت به هسبريس.

إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في هذه القضية، يورد البلاغ عينه، "أسفرت عن استرجاع المسروقات، فضلا عن حجز زي نظامي وشارات وظيفية كان يستعملها المشتبه فيه للإيقاع بضحاياه وتعريضهم للنصب".

وتمت إحالة المعني بالأمر، البالغ من العمر 27 سنة، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، والتي احتفظت به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.