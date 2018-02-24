24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|06:59
|12:45
|15:53
|18:24
|19:38
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- كبار قادة السعودية والإمارات وقطر يلتقون بترامب
- تاريخ المرأة على مقاس الفكر الأبوي .. إلى متى؟
- حكيمي يعزز قائمة ريال مدريد قبل مواجهة ألافيس
- مقتل 18 جنديا أفغانيا في هجوم لمسلّحي طالبان
- العربي يتمسك بحلم المونديال مع المنتخب المغربي
اعتقال بوعشرين يثير موجة جدل وانتقادات لاقتحام مقر "أخبار اليوم" (5.00)
"قطاع طرق" يصيبون لعنصر وزير الداخلية السابق في "الأوطوروت" (5.00)
الوداد البيضاوي يتوج بلقب "السوبر الإفريقي" أمام نادي مازيمبي (5.00)
- النيابة العامة: شكايات بـ"جرائم جنسية" وراء إيقاف الصحافي بوعشرين - (107)
- "قطاع طرق" يصيبون لعنصر وزير الداخلية السابق في "الأوطوروت" - (106)
- بعد المثليين .. "العابرون جنسيا" يخرجون إلى العلن في المغرب - (75)
- أخنوش: "لّي كايتبُورد علينا" مفتقر لكفاءة ورصيد "حزب الأحرار" - (68)
- اعتقال بوعشرين يثير موجة جدل وانتقادات لاقتحام مقر "أخبار اليوم" - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
القضاء ينظر ضمن ملف "دركي مزيف" في أكادير
أوقفت عناصر من الدائرة الأمنية الثانية بولاية أمن أكادير، اليوم السبت، شخصا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة باستعمال مفاتيح مزورة، وانتحال صفة ينظمها القانون.
وكان المشتبه فيه تقدم لخطبة فتاة منتحلا صفة "دركي"، قبل أن يقوم بـ"سرقة مجوهرات من منزل عائلتها، تقدر قيمتها بحوالي 160 ألف درهم، وذلك باستعمال مفاتيح مزورة"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني توصلت به هسبريس.
إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في هذه القضية، يورد البلاغ عينه، "أسفرت عن استرجاع المسروقات، فضلا عن حجز زي نظامي وشارات وظيفية كان يستعملها المشتبه فيه للإيقاع بضحاياه وتعريضهم للنصب".
وتمت إحالة المعني بالأمر، البالغ من العمر 27 سنة، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، والتي احتفظت به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.