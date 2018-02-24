24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|06:59
|12:45
|15:53
|18:24
|19:38
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- كبار قادة السعودية والإمارات وقطر يلتقون بترامب
- تاريخ المرأة على مقاس الفكر الأبوي .. إلى متى؟
- حكيمي يعزز قائمة ريال مدريد قبل مواجهة ألافيس
- مقتل 18 جنديا أفغانيا في هجوم لمسلّحي طالبان
- العربي يتمسك بحلم المونديال مع المنتخب المغربي
اعتقال بوعشرين يثير موجة جدل وانتقادات لاقتحام مقر "أخبار اليوم" (5.00)
"قطاع طرق" يصيبون لعنصر وزير الداخلية السابق في "الأوطوروت" (5.00)
الوداد البيضاوي يتوج بلقب "السوبر الإفريقي" أمام نادي مازيمبي (5.00)
- النيابة العامة: شكايات بـ"جرائم جنسية" وراء إيقاف الصحافي بوعشرين - (107)
- "قطاع طرق" يصيبون لعنصر وزير الداخلية السابق في "الأوطوروت" - (106)
- بعد المثليين .. "العابرون جنسيا" يخرجون إلى العلن في المغرب - (75)
- أخنوش: "لّي كايتبُورد علينا" مفتقر لكفاءة ورصيد "حزب الأحرار" - (68)
- اعتقال بوعشرين يثير موجة جدل وانتقادات لاقتحام مقر "أخبار اليوم" - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمن يوقف مهرب كوكايين في مطار الدار البيضاء
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، اليوم السبت، من توقيف مواطن نيجيري بعد ضبطه متلبسا بمحاولة تهريب كمية من المخدرات على متن رحلة قادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل.
وأسفرت إجراءات المراقبة والتفتيش عن العثور بحوزة المشتبه فيه على 13 كبسولة، تحتوي على 280 غراما من الكوكايين، كان يخفيها أسفل ملابسه الداخلية. كما أوضحت عملية الفحص بالأشعة عن الاشتباه في وجود كبسولات مماثلة داخل معدته، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، البالغ من العمر 35 سنة، تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، لكشف طبيعة المواد المشبوهة في معدته، في انتظار إخضاعه لإجراءات البحث القضائي بخصوص تورطه في الاتجار الدولي بمخدر الكوكايين.