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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف مهرب كوكايين في مطار الدار البيضاء

الأمن يوقف مهرب كوكايين في مطار الدار البيضاء

الأمن يوقف مهرب كوكايين في مطار الدار البيضاء
هسبريس من الرباط
السبت 24 فبراير 2018 - 21:10

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، اليوم السبت، من توقيف مواطن نيجيري بعد ضبطه متلبسا بمحاولة تهريب كمية من المخدرات على متن رحلة قادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل.

وأسفرت إجراءات المراقبة والتفتيش عن العثور بحوزة المشتبه فيه على 13 كبسولة، تحتوي على 280 غراما من الكوكايين، كان يخفيها أسفل ملابسه الداخلية. كما أوضحت عملية الفحص بالأشعة عن الاشتباه في وجود كبسولات مماثلة داخل معدته، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، البالغ من العمر 35 سنة، تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، لكشف طبيعة المواد المشبوهة في معدته، في انتظار إخضاعه لإجراءات البحث القضائي بخصوص تورطه في الاتجار الدولي بمخدر الكوكايين.

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