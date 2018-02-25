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الرئيسية | حوادث | انقلاب دراجة نارية يقتل سائقها في جماعة تغبالت

انقلاب دراجة نارية يقتل سائقها في جماعة تغبالت

انقلاب دراجة نارية يقتل سائقها في جماعة تغبالت
محمد آيت حساين
الأحد 25 فبراير 2018 - 01:13

لقي سائق دراجة نارية، في بداية عقده الثاني، مصرعه على الفور في حادثة سير خطيرة وقعت، هذه الليلة، بدوار تلاكلو بجماعة تغبالت بإقليم زاكورة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الحادث نجم عن انقلاب الدراجة النارية التي كان على متنها الضحية، بينما مصالح الدرك الملكي في تزارين وخليفة القائد انتقلوا إلى مكان الحادث لمعاينة جثة الهالك.

وفتحت الضابطة القضائية الدركية تحقيقا في ظروف وقوع الحادثة، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بزاكورة، امتثالا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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