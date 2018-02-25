وفاة خمسة مشجعين رجاويين في حادث بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

توفي خمسة مشجعين من جماهير فريق نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، في حادثة سير وقعت على مستوى طريق مراكش الدار البيضاء داخل المجال الترابي لجماعة نزالت العظم.

وأصيب في الحادثة المذكورة مشجعان آخران نقلا إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل، التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش.

وكانت العناصر السبعة في طريقها لحضور المقابلة التي ستجمع اليوم الأحد بين فريق الرجاء البيضاوي والكوكب المراكشي، على أرضية الملعب الكبير بمدينة مراكش.

يذكر أن عناصر من سرية المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة نزالت العظم أشرفت على نقل الهالكين إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق في ملابسات الحادث المميت.