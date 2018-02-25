24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|06:59
|12:45
|15:53
|18:24
|19:38
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- تاريخ المرأة على مقاس الفكر الأبوي .. إلى متى؟
- الصين تستخدم الروبوتات بمطاعم الطرق السريعة
- ترامب يعترف بأن شعره الاشقر الناعم يخفي الصلع
- حزب حليف لميركل يطالب باحترام اتفاقيات الهجرة
- تتويج فيلم روماني في مهرجان برلين السينمائي
أبو حفص يثير استنكار نشطاء السلفية بوصف "عذاب القبر" خرافة (5.00)
غياب المرافق وإغلاق دار الشباب يخنقان أنفاس شباب العلوة بسطات (5.00)
الوداد البيضاوي يتوج بلقب "السوبر الإفريقي" أمام نادي مازيمبي (5.00)
- النيابة العامة: شكايات بـ"جرائم جنسية" وراء إيقاف الصحافي بوعشرين - (155)
- أبو حفص يثير استنكار نشطاء السلفية بوصف "عذاب القبر" خرافة - (145)
- أخنوش: "لّي كايتبُورد علينا" مفتقر لكفاءة ورصيد "حزب الأحرار" - (97)
- أخنوش يكشف "عرض التجمعيين" والتحاق 100 ألف مغربي بالتنظيم - (72)
- الوداد البيضاوي يتوج بلقب "السوبر الإفريقي" أمام نادي مازيمبي - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وفاة خمسة مشجعين رجاويين في حادث بمراكش
توفي خمسة مشجعين من جماهير فريق نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، في حادثة سير وقعت على مستوى طريق مراكش الدار البيضاء داخل المجال الترابي لجماعة نزالت العظم.
وأصيب في الحادثة المذكورة مشجعان آخران نقلا إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل، التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش.
وكانت العناصر السبعة في طريقها لحضور المقابلة التي ستجمع اليوم الأحد بين فريق الرجاء البيضاوي والكوكب المراكشي، على أرضية الملعب الكبير بمدينة مراكش.
يذكر أن عناصر من سرية المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة نزالت العظم أشرفت على نقل الهالكين إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق في ملابسات الحادث المميت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
إنا لله وإنا إليه راجعون ، الله يرحمهم وصبر أهلهم ،
المسألة لا علاقة لها بالكرة إنما هو التهور والسرعة وعدم احترام القانون زيادة على سوء الطرقات
وأخيرا الكلمة لله الواحد القهار :انتهى أجلهم .
الكرة إلا سبب ..............والسلام عليكم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
البقاء لله سبحانه وتعالى
ما اود ان اشير اليه، ان السيارة هي سيارة خفيفة أي ان عدد الاشخاص المسموح لهم بركوبها هو 5 أشخاص ضمنهم السائق، ومن خلال التقرير فقد توفي 5 و 2 نقلو إلى المستعجلات، اذن فقد تجاوز الركاب العدد المسموح به.
أما في ما يتعلق بحالة الطريق فهي في حالة جيدة.
إنّا لله و إنّا إليه راجعون. رحِم الله ضحايا هاذه الفاجعة.