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الرئيسية | حوادث | وفاة خمسة مشجعين رجاويين في حادث بمراكش

وفاة خمسة مشجعين رجاويين في حادث بمراكش

وفاة خمسة مشجعين رجاويين في حادث بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 25 فبراير 2018 - 14:00

توفي خمسة مشجعين من جماهير فريق نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، في حادثة سير وقعت على مستوى طريق مراكش الدار البيضاء داخل المجال الترابي لجماعة نزالت العظم.

وأصيب في الحادثة المذكورة مشجعان آخران نقلا إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل، التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش.

وكانت العناصر السبعة في طريقها لحضور المقابلة التي ستجمع اليوم الأحد بين فريق الرجاء البيضاوي والكوكب المراكشي، على أرضية الملعب الكبير بمدينة مراكش.

يذكر أن عناصر من سرية المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة نزالت العظم أشرفت على نقل الهالكين إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق في ملابسات الحادث المميت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - متتبع ١ الأحد 25 فبراير 2018 - 14:09
انا لله وانا اليه راجعون تعازينا الحارة لعايلات الضحايا وارزق اهلهم الصبر والسلوان
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83
2 - casablanca الأحد 25 فبراير 2018 - 14:09
آعباد الله حتى لاين الأرواح تزهق في الطرقات. اللهم ارحمهم و ثبتهم عند السؤال.
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59
3 - خالد ف الأحد 25 فبراير 2018 - 14:10
إنا لله و إنا إليه راجعون.اللهم ارزقنا حسن الخاتمه.
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76
4 - omaima الأحد 25 فبراير 2018 - 14:10
ان لله و ان اليه لراجعون ايتها نفس مطمأنة ادخلي ف عبادي و دخلي جنتي أصل الرحمة و مغفرة وجنة رضوان الله يصبر وليدهم
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46
5 - jawad الأحد 25 فبراير 2018 - 14:10
ان لله وإن إليه راجعون الله إصبر ميمتهوم
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39
6 - رشيد الأحد 25 فبراير 2018 - 14:10
يجب تاجيل المبارة احتراما الاهل المشجعين.
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48
7 - mohamed الأحد 25 فبراير 2018 - 14:12
لطفك يا رب العالمين. إن لله وإن إليه راجعون. تعازينا إلى أسر الهالكين
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49
8 - عبد الإله الأحد 25 فبراير 2018 - 14:15
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنا لله وإنا إليه راجعون ، الله يرحمهم وصبر أهلهم ،
المسألة لا علاقة لها بالكرة إنما هو التهور والسرعة وعدم احترام القانون زيادة على سوء الطرقات
وأخيرا الكلمة لله الواحد القهار :انتهى أجلهم .
الكرة إلا سبب ..............والسلام عليكم.
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48
9 - tarik الأحد 25 فبراير 2018 - 14:16
انا لله وانا اليه راجعون وهاديك سيارة الاسعاف كتبان بحال الى قصفوها بالصواريخ في اليمن وسوريا وافغانستان كتخوف الله يستر يا لطيف
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19
10 - ممجود المجيد الأحد 25 فبراير 2018 - 14:16
تعازينا لعائلات الضحايا وانا لله وانا اليه راجعون
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26
11 - النورس العالمي الأحد 25 فبراير 2018 - 14:17
ان لاإله وان اليه راجعون...الله يرحمهم ويصبر عاءلتهم...فقط نتمنى من الأخوة المزيد من الحذر بالطريق ...السيارة بها سبعة أفراد واش هاظشي معقول ؟؟؟؟الموت واحد لكن وجب احترام القانون واخد الحذر . تعازينا الحارة. اللهم تقبلهم متقبلا حسنا
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20
12 - Maghrabi Rifi Sahraoui الأحد 25 فبراير 2018 - 14:17
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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20
13 - said rajawi الأحد 25 فبراير 2018 - 14:18
إنا لله وإن إليه راجعون الله يرحمهم ويغفر لهم
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19
14 - رشيد الأحد 25 فبراير 2018 - 14:19
انا لله وانا اليه راجعون . اللهم ارحمهم وتجاوز عن سيءاتهم . لا تدري نفس ماذا تكسب غذا ولا تدري نفس باي ارض تموت . الهم الهم اهلهم الصبر .
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19
15 - لطيفة الأحد 25 فبراير 2018 - 14:24
انا لله وانا اليه راجعون اللهم تبثهم عند السؤال وارزق ذويهم الصبر والسلوان
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16
16 - سرحان الأحد 25 فبراير 2018 - 14:26
ان لله وانا اليه راجعون اودي را ماعدناش التقافة ديال لكورة اشمن كورة فهاد لبلاد لنمشي نموت على ودها الله يصبر عائلتهم
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11
17 - حميد الأحد 25 فبراير 2018 - 14:28
ثمن الطريق السيار مازال غالي على اولاد الشعب. هاد المخزن مبغاش يحشم.
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10
18 - محمد الأحد 25 فبراير 2018 - 14:31
إن لله وإنا إليه راجعون
البقاء لله سبحانه وتعالى
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13
19 - Walid الأحد 25 فبراير 2018 - 14:35
الله يرحمهم ويصبر عاىلاتهم.
ما اود ان اشير اليه، ان السيارة هي سيارة خفيفة أي ان عدد الاشخاص المسموح لهم بركوبها هو 5 أشخاص ضمنهم السائق، ومن خلال التقرير فقد توفي 5 و 2 نقلو إلى المستعجلات، اذن فقد تجاوز الركاب العدد المسموح به.
أما في ما يتعلق بحالة الطريق فهي في حالة جيدة.
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12
20 - said الأحد 25 فبراير 2018 - 14:36
تصحيح للمعلقين 4 و 5 و 7 و 11 و 13 هكذا تكتب انا لله وانا اليه راجعون وشكرا
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22
21 - لطفي الأحد 25 فبراير 2018 - 14:37
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم و احسن إليهم وتجاوز عن سيئاتهم .
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11
22 - Ahmed france الأحد 25 فبراير 2018 - 14:44
Sur la route de Marrakech normalement il ya un barrage à chaque péage alors je ne comprends pas
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-2
23 - يوسف الأحد 25 فبراير 2018 - 14:45
هذا ما جنيناه من الكرة.وعلى العموم انا لله وإنا إليه راجعون.
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-1
24 - عبد الرفيع الأحد 25 فبراير 2018 - 14:54
تعازينا الحارةلعائلات الضحايا.انالله وانا اليه راجعون.
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7
25 - مبدع الأحد 25 فبراير 2018 - 14:55
السرعة وعدم الحذر خطيران.
إنّا لله و إنّا إليه راجعون. رحِم الله ضحايا هاذه الفاجعة.
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9
26 - عبدالكريم الأحد 25 فبراير 2018 - 15:07
قدر الله وماشاء فعل. إن لله وانا إليه راجعون
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5
27 - لحسن الأحد 25 فبراير 2018 - 15:16
نعم رحمهم الله جميعا وارزق ذويهم الصبر والسلوان .لكن اليس من كانوا وراء مقود السيارة مخطئين ؟هل يمكن ان تقع حادثة سير باحترام للقانون ؟اليس معتادا بطرقاتنا تلك السيارات التي تطير بسرعة جنونية رغم مراقبة الرادار؟ ولما تنتبه للسائقين تجدهم عادة اما شبابا او مراهقين ؟ الاتلاحظون معي ان حتى الزجر لم يعد ينفع مع هذا البشر المريض بالسرعة ويالاستهتار بكل شيء ؟ انه سلوك معتاد بطرقاتنا يختلط فيه المستهتر بمستعمل المخدرات او المخمورين او المرضى او "مشتري الطريق" كما يقال من اصحاب بعض العربات غير المقبولة للسير والجولان ....
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7
28 - youssef الأحد 25 فبراير 2018 - 15:54
انا لله وانا اليه راجعون يا رب ترحمهم وتصبر أهلهم والله يهدينا جميعا في الطريق كلنا مسؤولون
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8
29 - ندير حسام الأحد 25 فبراير 2018 - 16:07
وماتدري مفس بأي أرض تموت وماتكسب غدا صدق الله العظيم اللهم ارزق دويهم الصبر والسلوان و انا لله وإنا إليه راجعون وقع الصدمة حينما قال أحدهم أنه سيعود بالفوز والفوز هو ماسيجده عند الله لا ينفع لاحسبان ولاغيره الحياة فانية ومن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه عبرة لمن يعتدي على أبناء الناس ويشتت شملهم اللهم شتت شملهم كهذا الحادث أو أكثر ليدوقوا العذاب
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