شرطة القصر الكبير توقف مروجين للمخدرات

هسبريس من القصر الكبير

تمكنت شرطة مفوضية القصر الكبير بحي السلام، المحاذي لمنطقة الكشاشرة، من توقيف شخصين على متن دراجتين ناريتين متلبسين بحيازة 40 غراما من مخدر الهيروين.

الموقوف الأول المسمى "م. ب"، يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق العدلية، والموقوف الثاني يدعى "ع. ح"، يبلغ من العمر 23 سنة، وضعهما تحت الحراسة النظرية للتحقيق وتقديمهما إلى العدالة.

وقد حجز لدى الموقوفين، إضافة إلى كمية المخدر المذكور، ميزان، و60 قرصا مخدرا، ومبلغ مالي، وهواتف نقالة، ودراجتان ناريتان.