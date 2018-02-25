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كُتّاب وآراء
شرطة القصر الكبير تنهي مغامرات "كوييس"
أوقفت عناصر الشرطة التابعة لمفوضية أمن القصر الكبير، بمنطقة أولاد أحمايد، مروجا للمخدرات متلبسا بحيازة قطع من الشيرا ومخدرات قوية و"قرقوبي".
الموقوف الذي يدعى "م. ح" من مواليد 1986، يلقب بـ"كوييس"، صدرت في حقه مذكرات بحث وطنية عدة، وتم توقيفه متلبسا بحيازة 70 قطعة من مخدر الشيرا وزنها 800 غرام، و60 لفافة من مخدر الكوكايين، و30 قرصا مخدرا من نوع "إيكستازي"، و20 قرصا مخدرا من نوع "ريفوتريل"، ومبلغ مالي، وهواتف نقالة.
وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، للتحقيق معه وتقديمه إلى العدالة من أجل متابعته بالمنسوب إليه من تهم.