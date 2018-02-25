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الرئيسية | حوادث | إعادة تمثيل جريمة قتل بالمدينة القديمة لمراكش

إعادة تمثيل جريمة قتل بالمدينة القديمة لمراكش

إعادة تمثيل جريمة قتل بالمدينة القديمة لمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 25 فبراير 2018 - 19:10

جرت اليوم الأحد بمدينة مراكش، أطوار إعادة تمثيل جريمة القتل التي راح ضحيتها شخص خلال جلسة خمرية الأسبوع الماضي، بحضور ممثلي مختلف المصالح الأمنية والقضائية.

واستقدمت المصالح الأمنية لمراكش إلى مسرح الجريمة، المشتبه في تورطه المباشر في ارتكاب هذه الجريمة التي عرفها زقاق بالمدينة القديمة، بعدما تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير بتنسيق مع نظيرتها بمراكش، من إيقاف المعني البالغ 54 سنة من عمره بعاصمة سوس.

وكانت مصالح الأمن بمراكش أطلقت حملة تمشيط وعملية بحث عن الشخص السابق ذكره للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد، بعدما استثمرت نتائج الأبحاث التي جمعتها من مكان الجريمة.

وأسفرت عملية التنسيق بين مصالح أمن مراكش وأكادير، بعد مضي أسبوع على وقوع جريمة القتل، عن إيقاف المشتبه فيه بشقة بحي السلام بمدينة أكادير، إثر عملية مراقبة وترصد قامت بها عناصر الشرطة القضائية، استغلالا لمعلومات تفيد باختباء المعني داخلها، بعد مغادرته لمدينة مراكش مباشرة بعد ارتكابه جريمة القتل.

وأحالت مصالح أمن أكادير الموقوف على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، التي قامت بتعميق البحث في هذه القضية، في انتظار تقديمه إلى العدالة.

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1 - nizar الأحد 25 فبراير 2018 - 20:47
lorsque quelqu'un commet une crime on cherche les causes pour les inclure dans le dossier mais si la cause est l'alcool on ne le fait pas, de même qui lui a vendu ce boisson. Je propose de faire une étude statistique sur les crimes liées à la consommation des boissons alcooliques pour sortir avec une conlusion claire soit pour l'interdire soit pour limiter sa consommation et ne le vendre à n'importe qui. De même pour les drogues. En principe, il faut les interdire d'une manière progressive et intelligente
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