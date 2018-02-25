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كُتّاب وآراء
راكب "مزعج" يجبر طائرة على الهبوط في مراكش
قال ناطق رسمي باسم شركة الطيران "ريان إير" إن مسافرا أرغم طائرة قادمة من العاصمة لندن نحو جزيرة تنيريفي بأرخبيل الكناري على تغيير اتجاهها والهبوط بمطار مراكش المنارة.
وأضاف المسؤول بالشركة ذاتها، في تصريحات نقلتها صحيفة "ABC" الإسبانية، أن الطائرة انطلقت من مطار ستانستد الدولي في اتجاه جزيرة تنيريفي، مشيرا إلى أن ربان الطائرة أجبروا على الهبوط الاضطراري بغية التخلص من راكب مزعج.
وزاد المتحدث ذاته أن المسافر قام بخلع ملابسه وبدأ بالصراخ في وجه أعضاء من طاقم الطائرة الذين تعرّضوا لاعتداءات لفظية وجسدية، مبرزا في السياق ذاته أن مثل هذه السلوكيات المزعجة ممنوعة من الناحية القانونية، كونها تمس راحة الزبناء وسلامتهم.
صحيفة "أ بي سي" قالت، أيضا، إنه جرى تحويل مسار الطائرة بسرعة نحو مطار المنارة بمراكش، حيث اقتادت عناصر الأمن المغربي المعني بالأمر، الذي لم تحدد بعد هويته، بهدف التحقيق معه؛ فيما قال الموقوف لحظة إخراجه من الطائرة: "سأكسر وجه كل من حاول ممارسة الجنس معي".
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تعليقات الزوّار (3)
نقول له عطلة سعيدة و مقام طيب في المغرب
HHHHHHHHHHHHHHHHH DIMA MAROC