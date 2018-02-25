وفاة شخص أثناء مباراة في كرة القدم بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

فارق شخص الحياة، مساء اليوم الأحد، مخلّفا وراءه ثلاثة أبناء، بعدما كان يجري مقابلة في كرة القدم، في أحد الملاعب شرق مدينة سطات، رفقة عدد من الأشخاص من بينهم أفراد ينتمون إلى عائلته.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك "ع، أ"، المزداد سنة 1961 بالجزائر والقاطن قيد حياته بالخميسات، كان في زيارة لأحد أفراد عائلته بمدينة سطات، الذين قرروا إجراء مقابلة في كرة القدم المصغّرة؛ غير أنهم تفاجأوا بسقوط الهالك مغمى عليه لأسباب مجهولة، بالرغم أنه كان في حالة صحية عادية، وفق إفادة أحد أفراد عائلته.

وأضافت المصادر أن الحادث استدعى انتقال أفراد من الوقاية المدنية بمدينة سطات، الذين نقلوا الهالك على متن سيارة إسعاف من أجل إنقاذ حياته؛ إلا أنه فارق الحياة على مشارف مستشفى الحسن الثاني بسطات.

وزادت المصادر أن عناصر من الضابطة القضائية المكلّفة بالديمومة، وأفرادا من الشرطة العلمية، انتقلت إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، وعملت على معاينة جثة الهالك، وأشرفت على وضعها بقسم الأموات من أجل التشريح الطبّي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، تنفيذا لتعليمات وكيل الملك بمحكمة سطات.