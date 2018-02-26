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كُتّاب وآراء
البحرية الملكية تنقذ 16 مهاجرا بسواحل الحسيمة
تمكنت القوات البحرية الملكية المغربية من إغاثة 16 مهاجرا متحدرين من دول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى، بعدما اعترضت قاربا مطاطيا على بعد 11 ميلا بحريا عن سواحل منطقة سيدي عابد التابعة لمدينة الحسيمة.
وقالت صحيفة "إلفارو" الإسبانية إن سفينة تابعة لفرقة الإنقاذ البحري المغربي نقلت جميع الموقوفين إلى ميناء مدينة الحسيمة، مشيرة إلى أنه جرى تسليم هؤلاء المهاجرين إلى عناصر الدرك الملكي بغية التأكد من هويتهم والظروف التي دفعتهم إلى الهجرة.
وتبعا للمصدر ذاته فإن السلطات المغربية فتحت تحقيقا من أجل تحديد هوية منظمي هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر، مبرزا في السياق ذاته أن عناصر البحرية المغربية ونظيرتها الإسبانية كثفت جهودها لمواجهة التدفقات الكبيرة للمهاجرين الأفارقة بمياه البحر الأبيض المتوسط.
حري بالذكر أن الأرقام الصادرة، مؤخرا، عن وزارة الداخلية الإسبانية تشير إلى أن 50 ألف مرشح للهجرة غير النظامية حاولوا الوصول إلى تراب شبه الجزيرة الأيبيرية خلال العام الماضي بحرا؛ فيما شهدت الهجرة عبر الحدود البرية تراجعا ملحوظا، خلال الفترة المنصرمة من السنة الجارية.