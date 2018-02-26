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الرئيسية | حوادث | سائقون مغاربة يشكون تعرضهم إلى النصب بإسبانيا

سائقون مغاربة يشكون تعرضهم إلى النصب بإسبانيا

سائقون مغاربة يشكون تعرضهم إلى النصب بإسبانيا
مُتابعة من خالد ملوك
الاثنين 26 فبراير 2018 - 10:46

اشتكى 400 مهاجرا مغربيا يقيمون بمدينة ألميريا، جنوب إسبانيا، تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل جمعية تقوم بمنح تراخيص قيادة مزورة، بعدما تبين أنها تمارس الغش بشأن إجراءات التحقق من رخص السياقة المحصل عليها في المغرب.

ووفق ما أوردته صحيفة "لابوث دي ألميريا" الإسبانية فإن ضحايا الجمعية المشار إليها قاموا بدفع مبلغ مالي بقيمة 100 أورو للشخص الواحد مقابل الحصول على تصاريح قيادة مركباتهم، في انتظار الانتهاء من التدابير المرافقة لعملية استبدال الرخص المغربية.

وجاء في نص الدعوى القضائية، التي تقدم بها المتضررون، أن الأشخاص المعرضين للنصب قاموا بدفع المبلغ المالي المذكور بغية الحصول على وثيقة قانونية تسمح لهم بالسياقة مؤقتا، في انتظار الحصول على بطاقة القيادة التي تسلمها الإدارة العامة للنقل الطرقي بإلجارة الشمالية.

وتبعا للمصدر ذاته فإن الوثائق التي كانت تسلمها الجمعية تفتقر إلى الصحة القانونية، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة بين المغرب وإسبانيا بشأن استبدال رخص السياقة وضعت شروطا جد محددة للتحقق من تصاريح القيادة التي يتقدم بها السائقين المغاربة بمختلف مناطق التراب الأيبيري.

وعبر المشتكون عن تخوفهم من الغرامات المالية التي يتضمنها القانون الإسباني للسائقين المخالفين لمدونة السير، كما عمموا بلاغات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحذير المهاجرين المغاربة من الوقوع في الخطأ نفسه، لاسيما في ظل توفر عروض خادعة لشبكات مختصة في التزوير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ضحية الاثنين 26 فبراير 2018 - 11:05
انا واحد من الضحايا لكن في برشلونة نطلب.من المسؤولين ان يبحثون عن حل لتبدبل رخصة السياقة المغربية و محاسبة الجمعية النصابة والتي مقرها في مدريد حسب ادعاءاتهم
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18
2 - Samir r الاثنين 26 فبراير 2018 - 11:11
مشاكل المغاربة في الخارج لآ تنتهي.
جميع الجنسيات الأخرى قامت باستبدال رخصة القيادة في إطار القوانين الجارية بها في اسبانيا بدون مشكل يذكر.
فعلا هناك شروط محددة لستبدال رخصة القيادة في اسبانيا لكن البعض وان كان يعرف انه ليس له الحق في ذالك لعدم توفره على الشروط اللازمة يحاول ما أمكن الاحتيال على القانون.
لأن القضية في حد ذاتها بسيطة لمن يتوفر على الشروط الأزمة. لا يحتاج لأي جمعية ولا لأي احد بل يذهب هو بنفسه مباشرة إلى الإدارة المعنية وهناك يسوي ملفه. لكن نحن حالة خاصة مع الأسف الشديد. والسلام
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83
3 - اسماعيل مراد الاثنين 26 فبراير 2018 - 11:33
القانون واضح و صريح, لاستبدال الرخصة المغربية بالاسبانية يجب ان تكون قد حصلت على رخصة السياقة المغربية قبل الدخول او حصولك على بطاقة الاقامة الاسبانية او قبل يونيو 2004. ان توفرت فيك هده الشروط فلا داعي لجمعية او محامي. كمستشار قانوني في الهجرة هنا في اسبانيا توصلت بعدة شكايات مماتلة و جل المشتكين لم تتوفر فيهم الشروط و تم النصب عليهم بدريعة انهم سيحصلون على الرخصة.
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50
4 - ابن عبد الله الاثنين 26 فبراير 2018 - 11:59
اخواننا المغاربة في اسبانيا بغاوها سهلة مهلة باش يمشيو ادوازو البيرمي في اسبانيا و ينتهي المشكل لا كيمشيو ادوزو البيرمي في المغرب ب 2000dh + الرشاوي والغش و يأتون الى اوربا بغية استبداله بآخر اوربي ساهل ماهل زعما انا قافز. القفوزية هي سير تقرا.
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62
5 - المختار الاثنين 26 فبراير 2018 - 12:08
كما علق الأخ أعلاه مشكلتنا هو اننا رغم وضوح القانون في هذا المجال ورغم عدم توفر الشروط هناك أناس تطمع في المستحيل والنتيجة هي أنهم خسروا أموالهم ونصبوا عليهم.
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39
6 - ANWAR الاثنين 26 فبراير 2018 - 14:11
المسألة واضحة،ويحكمها الجانب الإقتصادي،إذا إسبانيا فتحت الباب فكل الجالية سوف تذهب إلى المغرب للحصول على رخصة السياقة،حتى من ولد في إسبانيا،هنا الثمن الأقل هو 1000 يورو تقريباً،ادى كنت بليدا فحدث ولا حرج،الساعة في حدود -30 يورو،ثمن الإمتحان 91 يورو،في إسبانيا لا توجد رشوة،، أشخاص اسبان يمتحنون مرات عديدة ولا يوفقون ،أنا شخصيا لم اتحصل عليه إلى فالمرة الثانية،يعني دروس سياقة،وإمتحان وما ترتب عليها من مصاريف،حسب تقارير إدارة النقل الإسبانية DGT فإن 73% من المرشحين لا يجتازون الإمتحان في الوهلة الأولى.خوتي المهاجرين من يريد الرخصة فاليدرس ويصرف ما تيسر من المال،ليس بالشيء السهل،قد تكن الرخصة أغلى من السيارة.
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12
7 - Barrios الاثنين 26 فبراير 2018 - 14:23
اخواننا المغاربة في اسبانيا بغاوها سهلة مهلة باش يمشيو ادوازو البيرمي في اسبانيا.انا اعيش في اسبانيا ذوزت المتحان ديال الساقة. وحصلت على رخصت السياقة بوجه حمر.الناس كعطيو رشاوي لكي يحصل على رخصت السياقة في المغرب.
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9
8 - م ن الاثنين 26 فبراير 2018 - 14:40
اين هم المسؤلين المغاربة في وزارة الخارجية لمادا لايدافعو عن المهاجرين رخصة السياقة لمادا لايتم استبدالها هناك الكثير يعانون من هادا لامر يجب على المؤلين التحرك لكي يحسو المغاربة انهم جالية وهناك من يدافع عنهم
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-17
9 - ضخية الاثنين 26 فبراير 2018 - 14:59
هناك من المعلقين على الموضوع يحملون حقدا على الجالية المغربية في اسبانيا قاقلك باغينها ساهلا اودي الله يهديكم راخ الحصول على رخصة السياقة في اسبانيا صعب ليس فقط من الجانب المادي و.لاكن ايضا من حيث الوقت طول اليوم في العمل
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-9
10 - كمال الاثنين 26 فبراير 2018 - 16:15
ليس هناكـ اي تحامل على مغاربة اسبانيا، كيف ذالك ياسيدي فإنهم اخواننا وأبناء جلدتنا، ولا نريد لهم إلا الخير والنجاح والتألق. لكن لا بد أن نكون عادلين. فالقانون فوق الجميع خاصة ونحن نتحدث على دولة الحق والقانون كاسبانيا. القانون فيها يطبق على الجميع بدون استثناء سواء كانو من أهل البلد أو اجانب.
القول بأن أبناء الجالية ليس لديهم الوقت لاستخراج رخصة السياقة في اسبانيا يبدو لي كلام غريب.
فالاسبان انفسهم يلقون صعوبة هم الآخرون وهم أيضا يشتغلون وليس لهم الوقت الخ....
هل تريد أن تعطي اسبانيا الافضلية للمغاربة على مواطنيها؟
خلاصة القول. معادلة البرمي المغربي مع البرمي الإسباني عملية بسيطة جدا لكن إذا توفرت لك الشروط المطلوبة. أما محاولة التحايل على القانون فهو في كل حال غير اخلاقي يضر بالمجتمع بأكمله ويفسد العملية بأكملها. والسلام
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