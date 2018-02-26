24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:32
|06:57
|12:45
|15:53
|18:25
|19:39
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- الوكيل العام للملك يقرر متابعة بوعشرين بتهمة "الاتجار بالبشر"
- كيف جئت إلى الحركة الحقوقية؟
- إسرائيل في حالة حرب مفتوحة بدون فضائح نتنياهو
- بوتشيش يناقش "مفهوم النهايات" ومبرّرات تجديد أدوار المثقف
- نقاش قضية هجرة الأجانب ينكسر على صخرة الواقع في إيطاليا
لسان بنكيران يتأرجح بين تماسك "البيجيدي" وتموقع "الإخوان" (5.00)
سلطات البيضاء تواصل حملة تحرير الشوارع من الباعة الجائلين (5.00)
تغول "تعويضات الرواتب" يدفع الحكومة إلى مراجعة أجور الموظفين (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سائقون مغاربة يشكون تعرضهم إلى النصب بإسبانيا
اشتكى 400 مهاجرا مغربيا يقيمون بمدينة ألميريا، جنوب إسبانيا، تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل جمعية تقوم بمنح تراخيص قيادة مزورة، بعدما تبين أنها تمارس الغش بشأن إجراءات التحقق من رخص السياقة المحصل عليها في المغرب.
ووفق ما أوردته صحيفة "لابوث دي ألميريا" الإسبانية فإن ضحايا الجمعية المشار إليها قاموا بدفع مبلغ مالي بقيمة 100 أورو للشخص الواحد مقابل الحصول على تصاريح قيادة مركباتهم، في انتظار الانتهاء من التدابير المرافقة لعملية استبدال الرخص المغربية.
وجاء في نص الدعوى القضائية، التي تقدم بها المتضررون، أن الأشخاص المعرضين للنصب قاموا بدفع المبلغ المالي المذكور بغية الحصول على وثيقة قانونية تسمح لهم بالسياقة مؤقتا، في انتظار الحصول على بطاقة القيادة التي تسلمها الإدارة العامة للنقل الطرقي بإلجارة الشمالية.
وتبعا للمصدر ذاته فإن الوثائق التي كانت تسلمها الجمعية تفتقر إلى الصحة القانونية، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة بين المغرب وإسبانيا بشأن استبدال رخص السياقة وضعت شروطا جد محددة للتحقق من تصاريح القيادة التي يتقدم بها السائقين المغاربة بمختلف مناطق التراب الأيبيري.
وعبر المشتكون عن تخوفهم من الغرامات المالية التي يتضمنها القانون الإسباني للسائقين المخالفين لمدونة السير، كما عمموا بلاغات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحذير المهاجرين المغاربة من الوقوع في الخطأ نفسه، لاسيما في ظل توفر عروض خادعة لشبكات مختصة في التزوير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
جميع الجنسيات الأخرى قامت باستبدال رخصة القيادة في إطار القوانين الجارية بها في اسبانيا بدون مشكل يذكر.
فعلا هناك شروط محددة لستبدال رخصة القيادة في اسبانيا لكن البعض وان كان يعرف انه ليس له الحق في ذالك لعدم توفره على الشروط اللازمة يحاول ما أمكن الاحتيال على القانون.
لأن القضية في حد ذاتها بسيطة لمن يتوفر على الشروط الأزمة. لا يحتاج لأي جمعية ولا لأي احد بل يذهب هو بنفسه مباشرة إلى الإدارة المعنية وهناك يسوي ملفه. لكن نحن حالة خاصة مع الأسف الشديد. والسلام
القول بأن أبناء الجالية ليس لديهم الوقت لاستخراج رخصة السياقة في اسبانيا يبدو لي كلام غريب.
فالاسبان انفسهم يلقون صعوبة هم الآخرون وهم أيضا يشتغلون وليس لهم الوقت الخ....
هل تريد أن تعطي اسبانيا الافضلية للمغاربة على مواطنيها؟
خلاصة القول. معادلة البرمي المغربي مع البرمي الإسباني عملية بسيطة جدا لكن إذا توفرت لك الشروط المطلوبة. أما محاولة التحايل على القانون فهو في كل حال غير اخلاقي يضر بالمجتمع بأكمله ويفسد العملية بأكملها. والسلام