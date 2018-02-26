إيقاف متورط في سرقات تحت التهديد بأكادير

هسبريس من أكادير

تمكنت عناصر الدائرة الخامسة للشرطة بمنطقة أمن أكادير من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وكان المشتبه به قد ظهر في شريط فيديو، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسرق فتاة بأحد أزقة حي السلام بمدينة أكادير، بعد أن هددها بالسلاح الأبيض. وقد تمكنت عناصر الأمن من إيقافه بعد أن استطاعت تحديد هويته.

وحسب مصدر أمني، فإنّ الشخص الموقوف تورط في ارتكاب عمليات سرقة مماثلة، باستخدام الأسلوب الإجرامي نفسه.

وقد تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.