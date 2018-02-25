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الرئيسية | حوادث | زيان: بوعشرين متابع بـ"خرايْف جحا" .. والإدريسي: قضية القرن

زيان: بوعشرين متابع بـ"خرايْف جحا" .. والإدريسي: قضية القرن

زيان: بوعشرين متابع بـ"خرايْف جحا" .. والإدريسي: قضية القرن
هسبريس - محمد لديب (صور: منير امحيمدات)
الأحد 25 فبراير 2018 - 23:55

قال عبد الصمد الإدريسي، المحامي بهيئة مكناس، إن قضية بوعشرين ستكون "قضية القرن" بسبب التفاصيل التي سيكشف عنها يوم غد بعد إحالة موكله على النيابة العامة.

ومباشرة بعد خروجه من مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، إثر الزيارة التي قام بها لتوفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم"، قال الإدريسي في تصريح لهسبريس: "لا يمكن اليوم الكشف عن أي تفاصيل بشأن قضية توفيق بوعشرين، التزاما منا بسرية التحقيق، ويوم غد سنكشف عن كافة تفاصيل هذه القضية مباشرة بعد التقديم أمام النيابة العامة، التي نعول عليها لتطبيق القانون".

من جهته، اعتبر النقيب محمد زيان، المحامي بهيئة الرباط، أن توفيق بوعشرين متهم بـ"خرايف جحا"، وقال، في تصريح لهسبريس، "إذا ثبت فساد أخلاقي لمغربي سنؤدبه". وأضاف مستهزئا "بل سنزوجه بالفتاة التي أوقعته، لكن في المقابل سنطالب بمعاقبة المتورطين في قضايا الفساد المالي".

وتابع قائلا: "سنطلب من صاحب الجلالة خلق لجان شعبية لمحاربة وتوقيف ومحاكمة المتورطين في الفساد المالي الذين يسرقون الشعب"، مشيرا إلى أنه يرفض شخصيا متابعة النشطاء الحقوقيين والسياسيين بتهم أخلاقية.

ودام لقاء هيئة الدفاع مع بوعشرين نحو 30 دقيقة، حسب تصريح محمد زيان، الذي قال: "من أصل 30 دقيقة قضينا عشر دقائق في الضحك مع بوعشرين".

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد مدد الحراسة النظرية في حق توفيق بوعشرين لمدة 24 ساعة بطلب من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وقال مصدر قضائي إن قرار التمديد جاء من أجل السماح للفرقة الوطنية بالاستماع إلى شاهدات أخريات في قضية بوعشرين، الذي يواجه اتهامات بارتكاب اعتداءات جنسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - آسفي الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:13
سيظهر الحق ويزهق الباطل مهما طال زمن
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68
2 - kattani simo الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:14
زيان يقول خرايف جحا والاخر يقول ملف القرن من نصدق ياسادة
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-62
3 - انسان الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:31
يقول عز وجل في كتابه الحكيم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم : وخلقناكم شعوب وقباءل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اثقاكم ص ما يعني ان لااحد منا منزه عن الا خطاء كبشر الا الله سبحانه وتعالئ .
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-81
4 - ROCHDI الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:35
خلاصة الكلام إدا كنت في المغرب فلا تستغرب عيش انهار تسمع اخبار
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53
5 - متسائل الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:41
هل هذه القضية/ قضية : اعتداءات "جنسية" أم اعتداءات "سباسية" ؟
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43
6 - خليل الاثنين 26 فبراير 2018 - 00:53
بالنسبة للتعليق رقم 2 قضية القرن يعني بها مهزلة تاريخية مادام انه قال انه مضى 10 دقائق من الضحك مع المتهم يعني انها مجرد مهزلة وتلفيق تهم وان كنت تبحت قليلا ستجد ان بوعشرين كان يتعامل مع الصحافي رشيد نيني الذي بدوره نالوا منه بالسجن يعني مجرد انتقام وحساب قديم...المشكل هو ان هذه البلاد لا يوجد فيها القانون ولا هم يحزنون 2018 مازلنا نرى الظلم والسجن بدون حق وفي الجهة الاخرى ترى المفسدين يعيتون في الارض فسادا دهابا وايابا بدون حسيب ولا رقيب هده المهازل تذكرني بقصص ما قبل الاسلام
لاحول ولا قوة الا بالله
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78
7 - الحذر الاثنين 26 فبراير 2018 - 01:00
إحذر يا أخ زيان، يوم سينتهون مع بوعشرين سيبدأون معك بتهمة يعرف إلا الله الخالق ما هي، نحن نعيش مع الأسف في بلد يمنع عليك فيه أن تكون حرا وكريما وشريفا.
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68
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