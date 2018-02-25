زيان: بوعشرين متابع بـ"خرايْف جحا" .. والإدريسي: قضية القرن

هسبريس - محمد لديب (صور: منير امحيمدات)

قال عبد الصمد الإدريسي، المحامي بهيئة مكناس، إن قضية بوعشرين ستكون "قضية القرن" بسبب التفاصيل التي سيكشف عنها يوم غد بعد إحالة موكله على النيابة العامة.

ومباشرة بعد خروجه من مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، إثر الزيارة التي قام بها لتوفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم"، قال الإدريسي في تصريح لهسبريس: "لا يمكن اليوم الكشف عن أي تفاصيل بشأن قضية توفيق بوعشرين، التزاما منا بسرية التحقيق، ويوم غد سنكشف عن كافة تفاصيل هذه القضية مباشرة بعد التقديم أمام النيابة العامة، التي نعول عليها لتطبيق القانون".

من جهته، اعتبر النقيب محمد زيان، المحامي بهيئة الرباط، أن توفيق بوعشرين متهم بـ"خرايف جحا"، وقال، في تصريح لهسبريس، "إذا ثبت فساد أخلاقي لمغربي سنؤدبه". وأضاف مستهزئا "بل سنزوجه بالفتاة التي أوقعته، لكن في المقابل سنطالب بمعاقبة المتورطين في قضايا الفساد المالي".

وتابع قائلا: "سنطلب من صاحب الجلالة خلق لجان شعبية لمحاربة وتوقيف ومحاكمة المتورطين في الفساد المالي الذين يسرقون الشعب"، مشيرا إلى أنه يرفض شخصيا متابعة النشطاء الحقوقيين والسياسيين بتهم أخلاقية.

ودام لقاء هيئة الدفاع مع بوعشرين نحو 30 دقيقة، حسب تصريح محمد زيان، الذي قال: "من أصل 30 دقيقة قضينا عشر دقائق في الضحك مع بوعشرين".

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد مدد الحراسة النظرية في حق توفيق بوعشرين لمدة 24 ساعة بطلب من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وقال مصدر قضائي إن قرار التمديد جاء من أجل السماح للفرقة الوطنية بالاستماع إلى شاهدات أخريات في قضية بوعشرين، الذي يواجه اتهامات بارتكاب اعتداءات جنسية.