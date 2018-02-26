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كُتّاب وآراء
اتهام أستاذ باقتراف جريمة قتل في مدينة مراكش
أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الاثنين، شخصا يشتغل في قطاع التعليم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، التي اتهمته باقتراف جريمة قتل راح ضحيتها نديمه خلال جلسة خمرية بمنزل الضحية، في "درب العرصة" بحي باب دكالة وسط مقاطعة مراكش المدينة.
جاء ذلك بعد إنهاء التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية مع الضنين الذي تم توقيفه بمدينة أكادير بعد تنسيق أمني شاركت فيه المصالح الولائية للشرطة القضائية بكل من أكادير ومراكش.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية، من مواليد سنة 1965، انقطعت أخباره منذ يوم السبت ما قبل الماضي، قبل أن يكتشف شقيقه مقتله بمنزله بدرب العرصة بالمدينة العتيقة، ليسارع الى إخبار الشرطة.