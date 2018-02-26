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الرئيسية | حوادث | اتهام أستاذ باقتراف جريمة قتل في مدينة مراكش

اتهام أستاذ باقتراف جريمة قتل في مدينة مراكش

اتهام أستاذ باقتراف جريمة قتل في مدينة مراكش
هسبريس من مراكش
الاثنين 26 فبراير 2018 - 16:10

أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الاثنين، شخصا يشتغل في قطاع التعليم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، التي اتهمته باقتراف جريمة قتل راح ضحيتها نديمه خلال جلسة خمرية بمنزل الضحية، في "درب العرصة" بحي باب دكالة وسط مقاطعة مراكش المدينة.

جاء ذلك بعد إنهاء التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية مع الضنين الذي تم توقيفه بمدينة أكادير بعد تنسيق أمني شاركت فيه المصالح الولائية للشرطة القضائية بكل من أكادير ومراكش.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية، من مواليد سنة 1965، انقطعت أخباره منذ يوم السبت ما قبل الماضي، قبل أن يكتشف شقيقه مقتله بمنزله بدرب العرصة بالمدينة العتيقة، ليسارع الى إخبار الشرطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - محمد مهتم الاثنين 26 فبراير 2018 - 16:33
لا حول و لا قوة الا بالله انها علامة الساعة
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12
2 - احمد الاثنين 26 فبراير 2018 - 16:35
لاتسمع الا المصائب استاذ لايعرف كيف يتناول الخمر, الاجنبي يشرب كأسا او كأسين لينشط والعربي بصفة عامة يشرب عشرات الكؤوس حتى يفقد وعيه فيخرج سيفا او سكينا ثم يقول لمن حوله انا اخوكم عنترة بن شداد جئت لاقطع رؤوسا اينعت وحان قطافها, نصيحة لكل المغاربة بعدو على (الشراب ) خليوه لاصحابه اللي قادين اعليه وفكروا في الاهتمام بالاسرة .
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51
3 - رياض الاثنين 26 فبراير 2018 - 16:57
عنترة بن شداد عندما كان يسكر كان ينشد شعره لحبه العذري لبثينة ولكن يكن عربيدا، اما صاحب الرؤوس التي اينعت فكان الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان رجل سلطة استطاع انهاء الغوغاء والفساد في العراق، شتان بين هؤلاء واستاذي الذي ليس له من رسالة التعليم الا الاسم، اللهم نسألك حسن الخاتمة.
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14
4 - bougalo الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:10
اللهم ياربي اهدينا واعفو عنا واغفر لنا واخواننا المسلمين.اللهم امين يا رب العالمين.وارزقنا حسن الخاتمة.هذا ما يجب قوله لان الامور لا تبشر بالخير يوميا تسمع القتلى.انتحارات اغتصابات.للله المشتكى...يا اخواني.مع تحياتي للجميع .والسلام عليكم .
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11
5 - محمد كليكي الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:35
عنترة بن شداد عندما كان يشرب الخمرة .كان ينشد شعره لابنة عمه عبلة والمعلقة فيها الكثير .نسال الله ان يبعد الجميع عن خطوات الشيطان
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5
6 - محمد الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:50
عنترة بن شداد عندما كان يسكر كان ينشد شعره لحبه العذري لعبلة وليست بثينة معشوقة جميل بثينة.
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