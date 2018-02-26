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الرئيسية | حوادث | جمارك فرخانة تحبط تهريب "ميكا" و"ويسكي"‎

جمارك فرخانة تحبط تهريب "ميكا" و"ويسكي"‎

جمارك فرخانة تحبط تهريب "ميكا" و"ويسكي"‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:27

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي فرخانة بإقليم الناظور، اليوم الاثنين، من إحباط عمليتي تهريب سلع ممنوعة على متن سيارتين نفعيتين مرقمتين بالمغرب.

العملية الأولى مكنت من حجز 47 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية داخل سيارة؛ في حين تم حجز 118 قنينة "ويسكي" في عربة ثانية.

وتمت إحالة السائقي على الشرطة القضائية بمدينة الناظور، لتعميق البحث معهما؛ في حين تم قطر السيارتين إلى مقر الجمارك.

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