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الرئيسية | حوادث | أستاذة تنجو من محاولة قتل وسط القسم بباب تازة‎

أستاذة تنجو من محاولة قتل وسط القسم بباب تازة‎

أستاذة تنجو من محاولة قتل وسط القسم بباب تازة‎
هسبريس من وزان
الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:10

فتحت عناصر الضابطة القضائية تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية إقدام شخص على مهاجمة أستاذة أثناء ممارستها عملها بمجموعة مدارس تنغاية، الواقعة في النفوذ الترابي لجماعة باب تازة بإقليم شفشاون، ما أفضى إلى إصابتها على مستوى العنق.

ووفق مصادر هسبريس فإن الأمر يتعلق بزوج الأستاذة، الذي كان في حالة هستيرية، وقام باقتحام الحجرة الدراسية حاملا سلاحا أبيض ومهددا زوجته بالقتل، ما تسبب في حالة من الهلع لدى التلاميذ.

وتبعا للمصادر ذاتها فقد عمد بعض الأشخاص الذين تزامن تواجدهم والواقعة إلى محاصرة المعتدي وإخطار عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية، والتي حضرت إلى مكان الحادث، ليتم نقل الأستاذة على متن سيارة إسعاف لتلقي العلاج؛ بينما اقتيد الزوج إلى مخفر الدرك قصد الاستماع إليه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين انتهاء التحقيق.

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