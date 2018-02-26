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الرئيسية | حوادث | الوكيل العام للملك يقرر متابعة بوعشرين بتهمة "الاتجار بالبشر"

الوكيل العام للملك يقرر متابعة بوعشرين بتهمة "الاتجار بالبشر"

الوكيل العام للملك يقرر متابعة بوعشرين بتهمة "الاتجار بالبشر"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:30

مثل الصحافي توفيق بوعشرين، اليوم الاثنين، أمام الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء، بعد أن تمت إحالته على النيابة العامة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد استنطاق بوعشرين بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه، والمضمنة في محضر الشرطة القضائية، بإحالة الصحافي الموقوف على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لمحاكمته من أجل "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي".

وتابع بلاغ الوكيل العام للملك بأن المتابعة تأتي من أجل "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة بتاريخ 8 مارس 2018 لمحاكمته طبقا للقانون، حسب البلاغ نفسه.

وكان النقيب محمد زيان، عضو هيئة دفاع ناشر يومية "أخبار اليوم"، قد صرح: "هناك من يريد تصوير توفيق بوعشرين على أنه تابت"، في إشارة إلى قضية "الكوميسير تابت"، السفاح الجنسي الشهير التي أثير ملفه منتصف تسعينيات القرن الماضي وعوقب بالإعدام.

وطالب النقيب زيان بإحالة ملف الصحافي توفيق بوعشرين على "ابتدائية عين السبع" في الدار البيضاء، وقال في تصريح لوسائل الإعلام: "إذا أريد تطبيق القانون فإن الملف يجب أن يحال على المحكمة الابتدائية وقضائها الجنحي".

وكان عبد الصمد الإدريسي، المحامي بهيئة مكناس، قد صرح ليلة أمس أمام مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأن قضية بوعشرين ستكون "قضية القرن" بسبب التفاصيل التي سيكشفها بعد إحالة موكله على النيابة العامة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أعلن، في بلاغ رسمي أصدره يوم السبت الماضي، أن البحث القضائي الجاري في حق توفيق بوعشرين، ناشر جريدة "أخبار اليوم"، جاء من أجل شكايات تتعلق باعتداءات جنسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (56)

1 - doctor الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:19
هادشي بزاف الضلم عاين باين الله يخد الحق
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144
2 - ربيعة الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:20
الاتجار بالبشر ! ألم يجدو تهمة غير هذه ؟
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194
3 - غهنت الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:22
الي ادوي ارعف المخزن طغى ريافة انفصالين المهداوي الدبابات بوعشرين الاتجار في البشر
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141
4 - mido الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:23
هل فعلا ما ارتكبه هذا الصحافي صحيح أم محض افتراء وهل القضاء مستقل ونزيه في بلدنا الحبيب.
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106
5 - moussa الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:23
واحد متهم بإعتداءات جنسية، يعني كيهاجم على شرف و كرامة بنات الناس، و البعض "شاعلة فيهم العافية" أين حرية الصحافة أين حرية التعبير أين أين....
أين كنتم عندما تم إعتقل صحفي الشعب حميد المهدوي، الذي كان يقف بجانب أبناء الشعب المغربي ضد المخزن في ساحات النضال، أين كنتم عندما تم إعتقال أسد الريف ناصر الزفزافي و هو يناضل من أجل الشعب المقهور.
هل مهنة الصحافة تخول لك إعتداءك جنسيا على بنات الناس؟؟؟ و للذين يدافعون عن بوعشرين هل هذه هي الحرية التي تقصدونها و تريدونها ؟؟؟
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-3
6 - نور الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:23
الخلاصة القول معندناش الثقة في القضاء.
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101
7 - هشام كولميمة الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:23
في الحقيقة هي تهم ثقيلة...أتمنى أن تكون المحاكمة عادلة.بغض النظر عن الشخص و لا عن وظيفته كصحافي.
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81
8 - يونس السلفي الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:25
شر البلية ما يضحك
لو اتهموه بالتسبب بثقب الأوزون لكان أقرب للصواب
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120
9 - عبدو الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:26
سي بوعشرين ليس بملاك و معصوم من الخطايا كل ما في الامر القضية معروضة على القضاء و وبهو قاعة المحكمة ستكون لسي بوعشرين ان يثبت عكس الادعات وعلى المحكمة كذلك ان ثبت وبالشهود ودلائل صحة التهم اما القيل والقال والتأويلات لا تنفع ولا تجدي في شئ كم من وزير كم من رئيس كم من امام مسجد أدينوا وبالحجج بالتحرش بين قوسين القانون المغربي يجرم التحرش الجنسي بينما وزير العدل اوجار صرح مؤخرا. يجوز لكل شخص بالغ ان يمارس الجنس حتى ولوكان خارج نطاق الزوجية ولكن بشرط ان تكون هاته الممارسة مستورة وليس في الاماكن العامة فهم تتسطا
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21
10 - تهم ثقيلة الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:27
لا اظن ان مثل هته الافعال ،يكون فيها متهم واحد،
ولا احد من محيط الرجل يدري، ولماذا في هذا الوقت،ابان المساجالات مع رئيس حزب جديد معروف.
واين هي اعين السلطات في كل مدينة مغربية وخصوصا السياحية
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47
11 - ريف إي نو الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:28
سبحان الله حتى إنتقذ التحكم و ضرب ف أخنوش عاد عرفوه بلي متهم بالإتجار بالبشر و متهم بالتحرش الجنسي .... نفس الشيئ يقع مع الصحفي النزيه المهداوي و النائب البرلماني السابق سعيد شعو هههه والله حتى كثرة الهم كاضحك
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66
12 - ولد زابو الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:28
هاي هاي هااااي وهااااااذي كذبة باينة* وقولي الحق....... وما مصير من يغتصب ويتاجر في أموالنا وقدراتنا ومواطنتنا وكرامتنا ؟ أليس هناك تهما جاهزة بدون اجتهادات في تلفيق التهم.؟ إوى الله أعلم مانعرف على هذ التهمة للسيد بوعشرين
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58
13 - ايت الراصد:المهاجر الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:29
باختصار هل وصلت المقالب الى هذا الحد!! الامور تبقى غامضة والاتهامات مثل الصاعقة انها جد خطيرة في حق صحفي محترف..فلننتظر اجلاء الحقائق والاسباب ...
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50
14 - amal الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:30
لا أحد عاقل سيصدق هذه التفاهات.... لوكان هناك شيء من هذاالأمر لكان بوعشرين واحدا ممن يحضى برضى المخزن وما كان ليساهم في فضح المستور وكشف الحقيقة.. وما كان ليمتهن الصحافة وتحري الحقيقة... لك الله بوعشرين
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60
15 - مغربي قح الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:30
عيش نهار تسمع خبار!!!اش من اتجار في البشر ؟؟؟واحد من الحكومة قال البارح الزنا على التراضي ماشغلناش فيه ودابا إلى شغلكم فيه ورديتوه الاتجار في البشر !!!!
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43
16 - Hmad ol3arbi الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:30
عندو زهر ما داروش ليه ف التهم تكوين عصابة اجرامية و التخابر من أجل المس بأمن الدولة و القذف و الشتم و محاولة اعاقة تحقيق قضائي وووو
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46
17 - عمر الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:30
اتهامات مبالغ فيها و تفوح منها رائحة الغدر، نفوذ و سلطة وراء اعتقال بوعشرين، اتقوا الله يا عباد الله
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51
18 - علي الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:32
وداعا ايها البلد العزيز المغرب. نسأل الله اللطف و العافية . اللصوص الكبار يسرقون المليارات و يمصون دماء الشعب و يعتبرون ابطالا في حين الاحرار الذين يقولون كلمة حق يفبرك لهم تهما من "الخيال العلمي"قد نختلف او نتفق مع التوجه الفكري و التحريري ل الصحفي توفيق بوعشرين لكن هذا لايمنع ان نتضامن معه ضد خبث وظلم و غباء المخزن . تهمة "الاتجار بالبشر "!!!؟؟ وهل لديه "زدياكة" كيحرك الى اسبانيا؟؟!!! في المغرب لاتستغرب!!!!
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50
19 - البيضا ي الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:34
للاسف الشديد المال والمركز الاجتماعي يحول بعض عديمي الضمير في مجتمعنا الى وحوش مفترسة ؟!!

هذا الشخص قد جنى على نفسه وجنى على على مركزه الاجتماعي بالفعل وشوه صورة الصحافيين .
لن تقوم له قاءمة مرة اخرى ..
كل من يتورط على في فضاءح اخلاقية ومالية انتهى عهده الى غير رجعة..
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-48
20 - عابر الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:34
من التعليقين الاولين يبدو أن جل المعلقين لا يقرؤون الا العنوان !
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-1
21 - عادل القنيطرة الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:35
سقطت اخر ورقة التوت عن عورة المخزن ... تلفات ليه الحلوفة ... انها اخر ايام الضلم في بلدي ...
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30
22 - هشام الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:38
لايوجد دخان بدون نار،لو كانت التهم الموجهة للصحفي بوعشرين بدون دلائل وملفقة لكان اصغر محامي في مكتب زيان اخرجه من النيابة
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-20
23 - محفوظ المغربي الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:38
يا إخواني 50 فتاة عارية تم ظبطها في مسجل فيديو عنده تمارس الجنس معه ، هل النيابة العامة كادبة إدن ؟
لمادا لا تعتقدون صراحة أنه فعلا الرجل قد يكون له ميول متعة جنسية ، وأن الرجل فعلا قد أخطأ ، وسوف يحاكم ؟ لمادا دائما عقلية المؤامرة ؟
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-22
24 - المجيب الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:38
وناااااااااااري !! التهم مزلزلة ومن الوزن الثقيل!! من قضية بوعشرينية الى توقعات مؤبدية او إعدامية!! يا حفيظ يا ستار.
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22
25 - عاقل الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:39
بزاف بزاف عندنا عدل و قضاء مستقل و نزيه التهم الموجهة إليه فيها اننننننتن و وأخواتها مهارات حواء
المغربية كلشي كاين حتى أنا فعلت و فعلت و فعلت
مع كامل الأسف الشديد المغرب إلى الوراء
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18
26 - رشدون حمادي الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:39
قضايا الاخﻻق تانوية للمغاربة بالمقارنة مع قضايا الفساد المالي لكبار المسؤولين ﻻ يمكن ان تدوخوا المغاربة بهده الضرهات ومن اين لكم ان تصلوا الى الاقراص الصلبة هده الثروة واين التحقيق في ملف باااااانااااااماااااا بﻻ تداوخ عفنا بكم هدك حياة شخصية ﻻ تهمنا حتى ولو كانت صحيحة ﻻ تنقص شيء من جراة الصحفي بوعشرين
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21
27 - مصدق الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:42
تهم ثقيلة وثقيلة جدا ان الاوان للهروب من دولة الحق والقانون انه فخ أحيك بكل إتقان من طرف العصابة ليكون عبرة لغيره ،ايها الظالم تذكر قدرة الله عليك اما قاضي الارض فأقول له وَيْل ثم وَيْل ثم وَيْل لقاضي الارض من قاض السماء .المغرب اصبح غابة يأكل القوي الضعيف
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26
28 - الحاج..حدو الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:43
سبحان الله ما اثار انتباهي في تعليقات هيسبريس...شكهم بل تيقنهم بأن السيد بوعشرين بريء والمخزن ظالم ووو....
دعوا القضاء يعمل عمله...والسيد بوعشرين ان كان بريئا أن يثبت ذلك بالحجج المادية والعقلية امام القضاء.....والسلام....
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-10
29 - khaled الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:45
Il n’y a pas de fumée sans feu… Il y a des enregistrements vidéos. Donc des faits avérés qui confirment les accusations. A la justice maintenant de rendre justice aux victimes. Le journalisme est un métier tout comme les autres métiers.. Mais être journaliste ne signifie pas être une personne inattaquable.
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-7
30 - mohaobrahim الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:45
Malgré que je ne suis pas d'accord avec la ligne de Mr Bouachrine et sa ligne éditoriale ,mais cette accusation du commerce des personnes est exagérés . Tous cette bla bla va étre élucidés avec les preuves du procureur du Roi et des ces avocats à cette instant on pourra juger de la validité des ces accusations. Le Pauvre
Taoufic n'a pas de soutien sérieuse qui peuvent l'épauler en ces moments difficile . il a pour 8ans de prison si il s'est avéré que ces accusations sont justes.
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6
31 - قدورNL الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:46
لقد حدثت مثل هذه الأفعال في أوروبا السنوات الماضية وكانت التهم كذلك ثقيلة ولكن ما يتهم به بوعشرين حاليا تعدى كل الحدود، شخص واحد متهم بكل هذه القضايا لا يقبله العقل، هذه لا شك أفعال عصابة كبيرة وليس شخصا واحدا ، إذا أردتم معاقبة وسجن الرجل بسبب مقالاته وآرائه في بعض الرموز فأظن أن الرأي العام لن يصدق هذه المهزلة أبدا.
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16
32 - عادل الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:46
الاخوان الخطة تبدلات من بعد ما كان مسموح بانتقاد حزب المخزن الان لي أشار و لو بالاصبع لحزب المخزن مايلوم الا راسو.
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21
33 - نعينيعة الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:47
واو...!!

في سبعينات القرن الماضي ....الملفات المجهزة تكيف باسم
المس بامن الدولة

وحليا : " استيراد الذباب " او " التحرش الجنسي "

لكل زمان ملفاته : لان المنظومة القضائية هي هي لم ولن تتغير

ولن نحلم بسيادة القانون الا بالدمقراطية ...الحقة ...متى ...
الله اعلم



نعينيعة
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12
34 - عمر الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:52
راه رشيد نيني كان تيطير ودخلوه سوق راسو وعطاوه تخصص بنكيران وحزبه فالحقيقة ماكاينش معامن. هذه التهمة ذكرتني بالقرون الوسطى.
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19
35 - Ahmed الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:52
C'est tres lourd comme dossier d'accusations! Seulement, comment se fait il que cette recrudescence de délis soit instantanée chez un journaliste et qu'il n'a pas été appréhendé dès le premier déli?
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9
36 - مواطن الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:53
اتعجب لهؤلاء الذين يبرؤون المتهم بعجرفة و يقينية مضحكة ،فهم المحقق والقاضي في نفس الوقت ! يا أفراد ‘‘ الجيش الإلكتروني ‘‘ وباقي البلطجة آن الأمر يتعلق هنا بتهمة مواطن بالاغتصاب ،و كونه صحفي لا يستلزم التضامن معه في الجريمة ظالما كان او مظلوما !! و لنترك العدالة تقول قولها. وإذا برز خلال المحاكمة آن هناك خلل آو حجج غير صحيحة و ملفقة او تواطؤ القضاة ضد إبراز الحقيقة ،هناك يجب الاستنكار والتضامن بكل الوسائل القانونية المتاحة. أما هذه الهرطقة و‘‘ الحايحة ‘‘ الآن فهذا بسيط جدا ومضحك!!
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-9
37 - hggj الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:54
ليس في الفنادق أملس . كل مرة يتم الاتفاق مع شخص ليصبح بطل قومي مجرد مسرحيات الخاسر فيها هو الشعب الدي لا يفهم سوى حريه وراء لقمة العيش . و الأمثلة كثيرة نيني . بوعشرين و غيرهم كثر
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2
38 - جد خيالي الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:57
أيها الأمن آيتها النيابة العامة، حذاري ثم حذاري من تطبيقات الفيديو الذكية الموجودة في السوق، فهي جد متطورة حتى مختبركم العلمي قد يسقط في فخها كما وقع لمختبرات علمية أمريكية، فالأفعال المنسوبة للمتهم جد خيالية، فكم من ممثل أمريكي وقع في فخها، فهناك أيادي خفية تعلمت هذه التقنية فاستغلت من طرف عندهم نفوذ لتشويه الأشخاص، أنتما عارفين هدشي باركة من الدواخة
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5
39 - عادل لخريبكي الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:57
السؤال الأول الذي يتبادر لذهني شخصيا فرضا أن هذه المعطيات صحيحة لم تم إثارتها و تحريكها في هذا الوقت بالذات، المسألة الثانية لم ظلت المشتكيات من فعل التحرش صامتات طول هذا الوقت ومن له مصلحة في استدعاء الضحايا علما أن الضابطة القضائية لا تعير اهتماما حتى في حال لجوء الضحية لتقديم الشكاية كما هو الحال بالنسبة لمدير القناة الثانية ما هو أكيد أن ظرفية إثارة هذه الاتهامات تخدم أجندة جهات معينة هذه الجهات أصبح يزعجها الخط التحريري لتوفيق بوعشرين الذي أضحى جريئا في تحليلاته الاخيرة بحيث صار قلما مزعجا و مستفزا لا يكف عن الكتابة و يأبى حتى أن يكتب على السطر.....على ضوء كل هذا من حق الدولة أن تتابع بوعشرين بتهمة التحرش بالفساد المستشري في بلاد ومن يرعاه
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7
40 - مغربي مقهور الاثنين 26 فبراير 2018 - 17:59
ياك وزير العدل ااسيد محمد اوجار اباح الجنس بين الزجل والمراة الراشدين ادا تراضيا ولو كانا غير متزوجان ام هذا الامر يعني خدام الدولة والبرلمانيين ووزراء المحكومة دون باقي الشعب؟؟؟ مجرد سؤال واستفسار
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8
41 - maghribi qohhh الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:00
ما ديرش ما تخافش...هبش تجبد حنش..جبد على راسو النحل..هذه كلها أمثلة خلفها أجدادنا وهي تماثل قصة هذا الصحفي..فالقضاء لن يظلمه وإنما سيحكم حسب الاتباثات والحجج الدامغة التي ستكون ضده في حالة الجرم وسيكون بريئا في حالة عدم ضبط عليه أية حجة..وكفى من اتهام المخزن للضغط على القضاء فهذا لا يجدي أمام ما سيتبث عليه من اتهامات . والمتهم برئ إلى أن تظهر إدانته أو براءته.. وكفى يا من لم يعجبهم محاكمة هذا الصحفي..أليس هو بمواطن خاضع للقوانين المغربية؟ هناك بحث وهناك قضاء وهناك مشتكون..انتظروا لنرى ما ستؤول إليه قضية من كان بوقا للمعفى عنه ضدا فينا كمواطنين وتأييدا لقراراته التفقيرية التي مست كل مكتسباتنا ..وعاش القضاء.
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-6
42 - عادل لخريبكي الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:00
بالله عليكم هل يخفى على المغاربة اليوم من يتاجر بالبشر و من اغتنى من وراء البشر

وا معتصماااااااااااه
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9
43 - سناء الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:00
دابا كاين لي غادي ينوض يقلب على هاد 50 فيديو باش يتفرج . و واحد شوية اتبدا تشوف عناوين فيديوهات من قبل" ادخل لمشاهدة فيديوهات بوعشرين قبل الحذف"
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0
44 - amahrouch الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:01
Tous ces islamistes sont des obsédés sexuels tentés eux-même par ce qu ils interdisent aux autres !Qu est ce qu il leur reste à nous enseigner ?!Benkirane à appauvri les masses,ces adeptes harcèlent sexuellement le troupeau !En plus de ça ils nous attirent des ennuis à l extérieur.Ils sont le mal à combattre
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3
45 - Adilusa الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:01
يا إخوان نحن لا نعلم حيثيات القضية.. علينا التريث.. فدفاعنا عن بوعشرين فيه ظلم للنساء المعتدى عليهن إن صح إدعاؤهن.. فكره البعض للمخزن لا يجعلنا ندافع عن كل أحد.
المغرب طغى فيه الفساد و المفسدون.. فقد ترى الأنسان حملا وديعا لكنه من داخله ذئب مفترس.
فالإنسان دائما يقول الله و أعلم و صافي.
وهناك أيضا ألاعيب تقوم بها بعض أنظمة الدول، فإن أرادت أن توقع بمعارض ، تقوم بإرسال نساء إليه و مع ضعف الشخص ينساق للرذيلة و تقوم تلك الأنظمة بتصويره ثم تشويهه للتخلص منه.
ولكن كما قلنا في الأخير نقول الله أعلم أش وقع.
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-3
46 - nabil الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:02
واش حنا عايشين فمصر و لا شنو؟ لقاضية فيها تصفية حسابات و على ودنك ابن عدي. ياكما دخلنا لتينيل (tunnel)
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5
47 - عبدو الكزاوي الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:03
كل من يساند بنكيران وينتقد رئيس الحكومة المقبل سيكون له نفس المصير. والله أعلم.
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3
48 - noufel الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:06
Bonsoir le peuple marocain, une audience qui débutera le 8 mars c'est une belle fleur pour la femme marocaine, Ça sera un beau titre pour un film "Le monstre de 8 mars" n'est ce pas les hauts instances ?
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1
49 - محمد المغربي الطانطاني الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:07
واوووووووووو
هادشي بزاف
رقم قياسي في التهم الموجهة إليه
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2
50 - زهير الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:07
قرأت بعض التعليقات و أتخيل المغرب بدون مؤسسات أش غدي يوقاع فيه، المغاربة سيأكلون بعضهم البعض بكل تأكيد !
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51 - Molahid الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:07
Pourquoi vous dites que le jugement est fau et injuste tous simplement parceque bouaachrine est un journaliste est c'est pas un ange c'est un etre humain en cher et en os il peut tous faire on ne peut pas faire confiance a quequain tous simplement parceque il est gentille et il parle gentiment et intelectuel et exerce un honnette metier ,d'apres beaucoup d'hstoire dans le monde sa exectait des gents qu'on ne peut pas connaitre leur realites comme ca de vue et je crois que hetchkoke a arriver a mettre la main sur la blesure il a repondut a beaucoup de choses qui etait incomprionsibles plus au moin alors attendez que le verdicte soit terminer
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52 - larizi الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:12
علينا أن لا نستبق الأحداث. ..المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ...التهم ثقيلة. ...كان الله في عونه ان كان مظلوما...و يستحق العقاب أن كان مذنبا. ..
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53 - نوصير بن موسى الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:15
الاتجار في البشر شرحها في السياسة كمول الكاسكيطة كيبيع وشري في بنادم بالفلوس ماشاي كيبيع البشر لان لديها طريقتان مختلفتان في الشرح باش السلطة ماتقولش راه كيشد من فلان باش افضح. فلان اللهم الاتجار بالبشر تهمة منطقية
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54 - الشيخ الهادي الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:16
وجهة نضر وبعض النقاط لتوضيح.
1 واش هو ماغيا غادي يتاجر بالبشر
2 واش هاد 8 ديال السيدات بلغو عليه فنهار واحد
3 وعلاش داك 20 فرد من الشرطة باش يعتاقلوه وهو مازال ماتبت فحقو حتى حاجا
هههه ماتهناو حتى جابوه. وغير يتبعو ليه واحد القرع حتا هوا بشي تهم تكون بحال هادي هاداك بعدا لي تيقيل النهار كامل وهو شوف أش وقع .عاجل راكم عرفتوني على من .
وشكرا هسبريس تطبيق مقالات ومحتوى جيد ونقي إستمر
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55 - أحمد الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:16
واش هاد الفصول كتجبدوها كيمة حبيتو الله يخد فيكم الحق مال هاد الفوصول مكتجبدوها لي ناهبين مال الشعب ولا ملي كتحب تسفية شي حد كتجبدوليه الفصل 0 من هب ودب يكولك أنا قاضي الله ينعل لمة يحشم وإن لم تستحيي ففعل ما شئت
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56 - nabil الاثنين 26 فبراير 2018 - 18:16
أغلبية المتضامنين معه متضامنين على أساس إديولوجي فقط و الدليل فرق التضامن شاسع بينه و بين الصحفي المهداوي المستقل و الغير ممول من دول خليجية . لطالما تلتقي بذئب بجلد خروف.
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