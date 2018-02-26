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- الوكيل العام للملك يقرر متابعة بوعشرين بتهمة "الاتجار بالبشر"
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كُتّاب وآراء
الوكيل العام للملك يقرر متابعة بوعشرين بتهمة "الاتجار بالبشر"
مثل الصحافي توفيق بوعشرين، اليوم الاثنين، أمام الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء، بعد أن تمت إحالته على النيابة العامة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد استنطاق بوعشرين بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه، والمضمنة في محضر الشرطة القضائية، بإحالة الصحافي الموقوف على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لمحاكمته من أجل "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي".
وتابع بلاغ الوكيل العام للملك بأن المتابعة تأتي من أجل "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".
ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة بتاريخ 8 مارس 2018 لمحاكمته طبقا للقانون، حسب البلاغ نفسه.
وكان النقيب محمد زيان، عضو هيئة دفاع ناشر يومية "أخبار اليوم"، قد صرح: "هناك من يريد تصوير توفيق بوعشرين على أنه تابت"، في إشارة إلى قضية "الكوميسير تابت"، السفاح الجنسي الشهير التي أثير ملفه منتصف تسعينيات القرن الماضي وعوقب بالإعدام.
وطالب النقيب زيان بإحالة ملف الصحافي توفيق بوعشرين على "ابتدائية عين السبع" في الدار البيضاء، وقال في تصريح لوسائل الإعلام: "إذا أريد تطبيق القانون فإن الملف يجب أن يحال على المحكمة الابتدائية وقضائها الجنحي".
وكان عبد الصمد الإدريسي، المحامي بهيئة مكناس، قد صرح ليلة أمس أمام مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأن قضية بوعشرين ستكون "قضية القرن" بسبب التفاصيل التي سيكشفها بعد إحالة موكله على النيابة العامة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أعلن، في بلاغ رسمي أصدره يوم السبت الماضي، أن البحث القضائي الجاري في حق توفيق بوعشرين، ناشر جريدة "أخبار اليوم"، جاء من أجل شكايات تتعلق باعتداءات جنسية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (56)
أين كنتم عندما تم إعتقل صحفي الشعب حميد المهدوي، الذي كان يقف بجانب أبناء الشعب المغربي ضد المخزن في ساحات النضال، أين كنتم عندما تم إعتقال أسد الريف ناصر الزفزافي و هو يناضل من أجل الشعب المقهور.
هل مهنة الصحافة تخول لك إعتداءك جنسيا على بنات الناس؟؟؟ و للذين يدافعون عن بوعشرين هل هذه هي الحرية التي تقصدونها و تريدونها ؟؟؟
لو اتهموه بالتسبب بثقب الأوزون لكان أقرب للصواب
ولا احد من محيط الرجل يدري، ولماذا في هذا الوقت،ابان المساجالات مع رئيس حزب جديد معروف.
واين هي اعين السلطات في كل مدينة مغربية وخصوصا السياحية
هذا الشخص قد جنى على نفسه وجنى على على مركزه الاجتماعي بالفعل وشوه صورة الصحافيين .
لن تقوم له قاءمة مرة اخرى ..
كل من يتورط على في فضاءح اخلاقية ومالية انتهى عهده الى غير رجعة..
لمادا لا تعتقدون صراحة أنه فعلا الرجل قد يكون له ميول متعة جنسية ، وأن الرجل فعلا قد أخطأ ، وسوف يحاكم ؟ لمادا دائما عقلية المؤامرة ؟
المغربية كلشي كاين حتى أنا فعلت و فعلت و فعلت
مع كامل الأسف الشديد المغرب إلى الوراء
دعوا القضاء يعمل عمله...والسيد بوعشرين ان كان بريئا أن يثبت ذلك بالحجج المادية والعقلية امام القضاء.....والسلام....
Taoufic n'a pas de soutien sérieuse qui peuvent l'épauler en ces moments difficile . il a pour 8ans de prison si il s'est avéré que ces accusations sont justes.
في سبعينات القرن الماضي ....الملفات المجهزة تكيف باسم
المس بامن الدولة
وحليا : " استيراد الذباب " او " التحرش الجنسي "
لكل زمان ملفاته : لان المنظومة القضائية هي هي لم ولن تتغير
ولن نحلم بسيادة القانون الا بالدمقراطية ...الحقة ...متى ...
الله اعلم
نعينيعة
وا معتصماااااااااااه
المغرب طغى فيه الفساد و المفسدون.. فقد ترى الأنسان حملا وديعا لكنه من داخله ذئب مفترس.
فالإنسان دائما يقول الله و أعلم و صافي.
وهناك أيضا ألاعيب تقوم بها بعض أنظمة الدول، فإن أرادت أن توقع بمعارض ، تقوم بإرسال نساء إليه و مع ضعف الشخص ينساق للرذيلة و تقوم تلك الأنظمة بتصويره ثم تشويهه للتخلص منه.
ولكن كما قلنا في الأخير نقول الله أعلم أش وقع.
هادشي بزاف
رقم قياسي في التهم الموجهة إليه
1 واش هو ماغيا غادي يتاجر بالبشر
2 واش هاد 8 ديال السيدات بلغو عليه فنهار واحد
3 وعلاش داك 20 فرد من الشرطة باش يعتاقلوه وهو مازال ماتبت فحقو حتى حاجا
هههه ماتهناو حتى جابوه. وغير يتبعو ليه واحد القرع حتا هوا بشي تهم تكون بحال هادي هاداك بعدا لي تيقيل النهار كامل وهو شوف أش وقع .عاجل راكم عرفتوني على من .
وشكرا هسبريس تطبيق مقالات ومحتوى جيد ونقي إستمر