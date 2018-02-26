شرطة البيضاء توقف مروجي أدوية ومستحضرات طبية

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم، شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالأدوية والمستحضرات الطبية والصيدلانية وحيازتها.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن عناصر الأمن الوطني كانت قد ضبطت المشتبه فيه الأول بالقرب من المحطة الطرقية "أولاد زيان" بالدار البيضاء، وهو متلبس بحيازة كيس بلاستيكي يحتوي على 539 علبة من أدوية ومستحضرات طبية مضادة للزكام ونزلات البرد والحمى، قبل أن يتبين أنه قام باقتنائها من مستودع كائن بأحد التجمعات التجارية بغرض بيعها بمناطق قروية ضواحي مدينة أكادير.

عمليات التفتيش الذي باشرتها مصالح الأمن بالمستودع المذكور، الذي تعود ملكيته للمشتبه فيه الثاني، يقول البلاغ الأمني، مكنت من حجز 5282 علبة إضافية من المواد الطبية نفسها، والتي أظهرت الخبرة الأولية أنها لازالت صالحة للاستعمال الطبي، وأنه يحظر بيعها خارج الصيدليات.

وتم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت لازالت الأبحاث والتحريات جارية لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في ترويج هذه الأدوية بشكل غير مشروع.