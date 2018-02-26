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وفاة مغربي ألقى بنفسه من نافذة فندق بإسبانيا
لقي مهاجر مغربي مصرعه بمدينة أبييدو، شمال شرق إسبانيا، بعدما ألقى بنسفه من نافذة غرفة فندق يوجد وسط المنطقة ذاتها، لأسباب لم يتم التعرف عليها بعد.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام إسبانية فإن واقعة الانتحار تمت في حدود الساعة الثامنة صباحا على مستوى شارع "خوبيانوس"، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية حضرت إلى المكان للقيام بإجراءات معاينة جثة الهالك، التي نقلت إلى مركز طبي بالمدينة قصد إخضاعها لعملية تشريح.
وتبعا للمصادر ذاتها فإن أفراد الأمن قاموا بتطويق المكان بغية الوقوف على ملابسات الحادثة التي استنفرت جميع الأجهزة الأمنية، مبرزة في السياق ذاته أن النيابة العامة المختصة أمرت بفتح تحقيق معمق من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء انتحار المواطن المغربي.
وأشارت المصادر، أيضا، إلى أن المدعي العام أصدر أوامر بالاستماع إلى موظفي الفندق المشار إليه وإدراج تصريحاتهم ضمن محضر الشرطة القضائية، في انتظار التوصل بتقرير التشريح الطبي الذي سيحدد سبب الوفاة.