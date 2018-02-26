اختناق غامض ينقل تلاميذ إلى المستشفى بتازة

رشيد الكويرتي

نقل أربعة تلاميذ، يتابعون دراستهم بمدرسة بني مرين بحي القدس 2 بمدينة تازة، الاثنين، إلى المستشفى الإقليمي بن باجة بالمدينة ذاتها، إثر إحساسهم، لأسباب غامضة، بضيق في التنفس.

وأورد عريض حسان، الناشط الحقوقي بمدينة تازة، لهسبريس، أن أطر مستشفى ابن باجة أطلعوه، لدى زيارته هذه المؤسسة الصحية للاطمئنان على المصابين، أن جميعهم غادروا المرفق بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية، موردا أن المعطيات التي استقاها من المكان تفيد بأن حالة التلاميذ لم تكن تدعو إلى القلق.

وأوضح المتحدث إلى هسبريس أنه "لا يُعرف ما إن كانت أعراض الاختناق التي ظهرت على هؤلاء التلاميذ ناجمة عن تداعيات حادث الاختناق الجماعي الذي تعرض له، يوم الجمعة الماضي، عشرات تلاميذ مدرسة بني مرين، أم أن حادث اليوم معزول عنه".

إلى ذلك، سبق لسلطات تازة نفي أي تسرب للغاز من وحدة لملء قنينات البوتان، توجد غير بعيد عن المؤسسة التعليمية المعنية، والتي كانت أصابع الاتهام تشير إلى أن تسربا للغاز منها كان وراء حادث يوم الجمعة.

هذا وأكدت مصادر الجريدة من داخل مستشفى ابن باجة بتازة أن المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية بالرباط بصدد إجراء التحليلات المخبرية الضرورية، وذلك قصد تحديد أسباب وطبيعة الاختناق الجماعي الذي تعرض له تلاميذ مدرسة بني مرين بتازة.