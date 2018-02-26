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الرئيسية | حوادث | اختناق غامض ينقل تلاميذ إلى المستشفى بتازة

اختناق غامض ينقل تلاميذ إلى المستشفى بتازة

اختناق غامض ينقل تلاميذ إلى المستشفى بتازة
رشيد الكويرتي
الاثنين 26 فبراير 2018 - 20:15

نقل أربعة تلاميذ، يتابعون دراستهم بمدرسة بني مرين بحي القدس 2 بمدينة تازة، الاثنين، إلى المستشفى الإقليمي بن باجة بالمدينة ذاتها، إثر إحساسهم، لأسباب غامضة، بضيق في التنفس.

وأورد عريض حسان، الناشط الحقوقي بمدينة تازة، لهسبريس، أن أطر مستشفى ابن باجة أطلعوه، لدى زيارته هذه المؤسسة الصحية للاطمئنان على المصابين، أن جميعهم غادروا المرفق بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية، موردا أن المعطيات التي استقاها من المكان تفيد بأن حالة التلاميذ لم تكن تدعو إلى القلق.

وأوضح المتحدث إلى هسبريس أنه "لا يُعرف ما إن كانت أعراض الاختناق التي ظهرت على هؤلاء التلاميذ ناجمة عن تداعيات حادث الاختناق الجماعي الذي تعرض له، يوم الجمعة الماضي، عشرات تلاميذ مدرسة بني مرين، أم أن حادث اليوم معزول عنه".

إلى ذلك، سبق لسلطات تازة نفي أي تسرب للغاز من وحدة لملء قنينات البوتان، توجد غير بعيد عن المؤسسة التعليمية المعنية، والتي كانت أصابع الاتهام تشير إلى أن تسربا للغاز منها كان وراء حادث يوم الجمعة.

هذا وأكدت مصادر الجريدة من داخل مستشفى ابن باجة بتازة أن المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية بالرباط بصدد إجراء التحليلات المخبرية الضرورية، وذلك قصد تحديد أسباب وطبيعة الاختناق الجماعي الذي تعرض له تلاميذ مدرسة بني مرين بتازة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - إختناق سببه الإختناق.. الاثنين 26 فبراير 2018 - 20:42
يوم الجمعة الماضي إختناق جماعي.. السبت و الأحد عطلة.. الإثنين إختناق 4 في نفس المدرسة..
لم تحدد أسباب هذا الإختناق.. هؤلاء التلاميذ رشقات ليهم و هما يتخنقوا..
ملاحظة: غاز البوطان أصله يكون عديم الرائحة و تضاف له تلك الرائحة الكريهة من أجل أن يتم الإحساس بوجود أي تسرب تفاديا للإختناق.. مع تكرار هذه الظاهرة بكل بساطة يجب البحث و التدقيق في معمل تعبئة البوطان القريب من المؤسسة..
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21
2 - kkokot الاثنين 26 فبراير 2018 - 21:27
اذا كان سبب الاختناق هو المعمل وخصوصا اذا كان صاحبه او صاحبته من خدام الدولة . فالمسؤول هم التلاميذ لأنهم هم الذين استنشقوا الهواء مع سبق الإصرار والترصد ويجب متابعتهم بعد ما يفيقوا
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31
3 - ملاحظ الاثنين 26 فبراير 2018 - 21:54
وحدة لملء قنينات البوتان. داخل المدينة قريبة من المنازل. كلما مر القطار بالقرب منها، الا و استهزء المسافرون عن موقع هذه الوحدة. مسؤولي تازة يخططون العشوائية في هذه المدينة. الان اختناق و لسنا ندري ما سيحدث غدا. يراهنون على المغامرة و لا قدر الله ان حدث مكروها سيتهربون من المسؤولية.
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