24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|06:56
|12:45
|15:54
|18:26
|19:40
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- أستاذة تنجو من محاولة قتل وسط القسم بباب تازة
- الوكيل العام للملك يقرر متابعة بوعشرين بتهمة "الاتجار بالبشر"
- شرطة البيضاء توقف مروجي أدوية ومستحضرات طبية
- رداءة مسلك طرقي تغضب سكّانا نواحي ابن أحمد
- وفاة مغربي ألقى بنفسه من نافذة فندق بإسبانيا
دفاع بوعشرين يرفض "الاتجار بالبشر" وينفي وجود أشرطة جنسية (5.00)
لسان بنكيران يتأرجح بين تماسك "البيجيدي" وتموقع "الإخوان" (5.00)
هذه معطيات صادمة حول صحّة سائقي الحافلات العمومية بالمغرب (5.00)
- الملك محمد السادس يخضع لعملية ناجحة بمصحة في فرنسا - (648)
- الوكيل العام للملك يقرر متابعة بوعشرين بتهمة "الاتجار بالبشر" - (122)
- تغول "تعويضات الرواتب" يدفع الحكومة إلى مراجعة أجور الموظفين - (78)
- دفاع بوعشرين يرفض "الاتجار بالبشر" وينفي وجود أشرطة جنسية - (65)
- انتشار "البراريك" يجهض إعلان الدار البيضاء بدون دور صفيح - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اختناق غامض ينقل تلاميذ إلى المستشفى بتازة
نقل أربعة تلاميذ، يتابعون دراستهم بمدرسة بني مرين بحي القدس 2 بمدينة تازة، الاثنين، إلى المستشفى الإقليمي بن باجة بالمدينة ذاتها، إثر إحساسهم، لأسباب غامضة، بضيق في التنفس.
وأورد عريض حسان، الناشط الحقوقي بمدينة تازة، لهسبريس، أن أطر مستشفى ابن باجة أطلعوه، لدى زيارته هذه المؤسسة الصحية للاطمئنان على المصابين، أن جميعهم غادروا المرفق بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية، موردا أن المعطيات التي استقاها من المكان تفيد بأن حالة التلاميذ لم تكن تدعو إلى القلق.
وأوضح المتحدث إلى هسبريس أنه "لا يُعرف ما إن كانت أعراض الاختناق التي ظهرت على هؤلاء التلاميذ ناجمة عن تداعيات حادث الاختناق الجماعي الذي تعرض له، يوم الجمعة الماضي، عشرات تلاميذ مدرسة بني مرين، أم أن حادث اليوم معزول عنه".
إلى ذلك، سبق لسلطات تازة نفي أي تسرب للغاز من وحدة لملء قنينات البوتان، توجد غير بعيد عن المؤسسة التعليمية المعنية، والتي كانت أصابع الاتهام تشير إلى أن تسربا للغاز منها كان وراء حادث يوم الجمعة.
هذا وأكدت مصادر الجريدة من داخل مستشفى ابن باجة بتازة أن المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية بالرباط بصدد إجراء التحليلات المخبرية الضرورية، وذلك قصد تحديد أسباب وطبيعة الاختناق الجماعي الذي تعرض له تلاميذ مدرسة بني مرين بتازة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
لم تحدد أسباب هذا الإختناق.. هؤلاء التلاميذ رشقات ليهم و هما يتخنقوا..
ملاحظة: غاز البوطان أصله يكون عديم الرائحة و تضاف له تلك الرائحة الكريهة من أجل أن يتم الإحساس بوجود أي تسرب تفاديا للإختناق.. مع تكرار هذه الظاهرة بكل بساطة يجب البحث و التدقيق في معمل تعبئة البوطان القريب من المؤسسة..