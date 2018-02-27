أمن مراكش يوقف شابا بمئات الأقراص المهلوسة

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، شابا في بداية عقده الثالث يتعاطى ترويج أقراص الهلوسة بأحد أحياء سيدي يوسف بن علي، متلبسا بحيازة 666 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي، معدة للترويج بمدينة مراكش.

وأوضحت مصادر أمنية، لهسبريس، أن هذه العملية جاءت بعدما استثمرت المصلحة المذكورة على نحو جيد معلومات حول نشاط الشاب المذكور، فكثفت من تحرياتها الميدانية، ما مكنها من تحديد هويته، فنصبت له كمينا محكما مكن من توقيفه في حالة تلبس بالكمية السابق ذكرها، بعدما تزود بها من شخص ينحدر من إحدى مدن شمال المملكة بغرض الترويج.

وأضافت المصادر نفسها أن المعني بالأمر أخضع لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما سيبقى البحث مستمرا لكشف مزوده وباقي المتورطين المحتملين في سياق القضية نفسها؛ كما أن المجهودات المبذولة في هذا الإطار ستبقى مستمرة، وفق الإستراتيجية الرامية إلى تضييق الخناق على ترويج المخدرات وتجفيف مصادرها.