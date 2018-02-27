24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- شرطة البيضاء توقف مروجي أدوية ومستحضرات طبية
- ترميم الرباط العتيقة
- رداءة مسلك طرقي تغضب سكّانا نواحي ابن أحمد
- فن الرسم الكاريكاتيري
- وفاة مغربي ألقى بنفسه من نافذة فندق بإسبانيا
دفاع بوعشرين يرفض "الاتجار بالبشر" وينفي وجود أشرطة جنسية (5.00)
- الملك محمد السادس يخضع لعملية ناجحة بمصحة في فرنسا - (770)
- القضاء الأوروبي يستثني مياه الصحراء من اتفاقية الصيد مع المغرب - (230)
- تكلفة احتضان المغرب لـ"مونديال 2026" تقترب من 6 آلاف مليار - (111)
- متمنيات بالشفاء العاجل ترافق بلاغ أطباء الملك - (99)
- أخنوش: القضاء الأوروبي لم يعترف بدور للانفصاليين في اتفاق الصيد - (93)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أمن مراكش يوقف شابا بمئات الأقراص المهلوسة
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، شابا في بداية عقده الثالث يتعاطى ترويج أقراص الهلوسة بأحد أحياء سيدي يوسف بن علي، متلبسا بحيازة 666 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي، معدة للترويج بمدينة مراكش.
وأوضحت مصادر أمنية، لهسبريس، أن هذه العملية جاءت بعدما استثمرت المصلحة المذكورة على نحو جيد معلومات حول نشاط الشاب المذكور، فكثفت من تحرياتها الميدانية، ما مكنها من تحديد هويته، فنصبت له كمينا محكما مكن من توقيفه في حالة تلبس بالكمية السابق ذكرها، بعدما تزود بها من شخص ينحدر من إحدى مدن شمال المملكة بغرض الترويج.
وأضافت المصادر نفسها أن المعني بالأمر أخضع لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما سيبقى البحث مستمرا لكشف مزوده وباقي المتورطين المحتملين في سياق القضية نفسها؛ كما أن المجهودات المبذولة في هذا الإطار ستبقى مستمرة، وفق الإستراتيجية الرامية إلى تضييق الخناق على ترويج المخدرات وتجفيف مصادرها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
المخدرات.المهلوسة.القاتلة.المتسببة.
في.عداد.من.الجراءيم.
هي.الحكم.على.كل.متورط.بالاعدام.على.
غرار.كل.دول.العالم.بالامس.اعدمت.السعودية.
من.تورطو.في.حيازت.وبيع.القرقوبي.الكل.
ايد.الحكم.اشمعنا.نحن.في.المغرب.لا.نعرف.
حتى.كم.حكم.عليهم.حتى.تراهم.في.محضر.
اخر.يعيدون.الكرة.
أعدموهم لاتاخذكم فيهم رحمة أو شفقة