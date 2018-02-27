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أمن مراكش يوقف شابا بمئات الأقراص المهلوسة

أمن مراكش يوقف شابا بمئات الأقراص المهلوسة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 09:33

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، شابا في بداية عقده الثالث يتعاطى ترويج أقراص الهلوسة بأحد أحياء سيدي يوسف بن علي، متلبسا بحيازة 666 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي، معدة للترويج بمدينة مراكش.

وأوضحت مصادر أمنية، لهسبريس، أن هذه العملية جاءت بعدما استثمرت المصلحة المذكورة على نحو جيد معلومات حول نشاط الشاب المذكور، فكثفت من تحرياتها الميدانية، ما مكنها من تحديد هويته، فنصبت له كمينا محكما مكن من توقيفه في حالة تلبس بالكمية السابق ذكرها، بعدما تزود بها من شخص ينحدر من إحدى مدن شمال المملكة بغرض الترويج.

وأضافت المصادر نفسها أن المعني بالأمر أخضع لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما سيبقى البحث مستمرا لكشف مزوده وباقي المتورطين المحتملين في سياق القضية نفسها؛ كما أن المجهودات المبذولة في هذا الإطار ستبقى مستمرة، وفق الإستراتيجية الرامية إلى تضييق الخناق على ترويج المخدرات وتجفيف مصادرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - فرناس الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 09:50
يجب ان يكون الحكم قاسيا لحد الاعدام ليكون عبرة للاخرين الذين تخول لهم انفسهم بالتلاعب بعقول الشباب و يعملون على تكوين مواطنين مقرقبين. واي خير يرجا من شباب فاشل. مقرقب لا المشاكل.
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12
2 - وجدي من فرنسا الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 09:51
نتمنى ان يكون الحكم صارم كالمؤبد او الإعدام ضد هؤلاء الأوباش الذين ضمروا عقول الشباب ،ليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه تدمير عقول الشباب ،كم من متعاطي لهذه المخذرات قتل واغتصب حتى والديه والعياذ بالله،
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17
3 - عبدالسلام الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 10:38
ان.احسن.طريقة.تمكن.من.تجفيف.منابيع.
المخدرات.المهلوسة.القاتلة.المتسببة.
في.عداد.من.الجراءيم.
هي.الحكم.على.كل.متورط.بالاعدام.على.
غرار.كل.دول.العالم.بالامس.اعدمت.السعودية.
من.تورطو.في.حيازت.وبيع.القرقوبي.الكل.
ايد.الحكم.اشمعنا.نحن.في.المغرب.لا.نعرف.
حتى.كم.حكم.عليهم.حتى.تراهم.في.محضر.
اخر.يعيدون.الكرة.
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15
4 - بدون تعليق الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 11:02
ماذا فعلتم لشباب حتى يسلك طريق غير طريقه. فين هوما روس لكبار .اما هذا غير شاب صغير لو وفرت له الدولة العمل مكانش اغامر براسو
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-3
5 - maroc الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 11:16
صحافي متهم بتجارة في لبشر, وشوارع المغربية مملؤة بدعارة و المخدرات...... لا افهم اي شيء????!!!!
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1
6 - الأطلسي الأصلي الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 12:38
الإعدام الإعدام الإعدام لقد بحت أصواتا ونحن نطالب القضاء بتطبيق القصاص في هؤلاء المجرمين الذين تسببوا في ضياع و تدمير شبابنا
أعدموهم لاتاخذكم فيهم رحمة أو شفقة
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