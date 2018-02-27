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كُتّاب وآراء
حادث سير مزدوج يردي قتيلا في جماعة اسعادة
لقي رب أسرة مصرعه في حادثة سير مروعة، بالطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وشيشاوة، على مستوى الجماعة القروية اسعادة، بعد دهسه من طرف سيارة لنقل البضائع.
وأحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بحي باب دكالة، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، قبل تسليمها إلى أقاربه.
وفتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي للجماعة القروية اسعادة، التي انتقلت إلى مكان الحادث، تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادثة.
وبحسب مصادر هسبريس فإن الحادث نجم عن دهس الضحية من طرف سائق سيارة لنقل البضائع، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادث.
وأضافت المصادر نفسها أن الضحية كان ملقى وسط الطريق بعد التعرض لحادث خفيف، ينتظر وصول سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم دهسه من طرف سائق السيارة الذي لاذ بالفرار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
سؤال لمادا لم يجرى توسيعها على اﻻقل من مراكش الى اثنين اﻻوداية.
فهاده الطريق يرتديها اصحاب الدراحات العادية و النارية العربات و الدواب زيادة على الشاحنات و الحافﻻت و....
الحل هو استعمالها طريق سريع