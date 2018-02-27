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الرئيسية | حوادث | حادث سير مزدوج يردي قتيلا في جماعة اسعادة

حادث سير مزدوج يردي قتيلا في جماعة اسعادة

حادث سير مزدوج يردي قتيلا في جماعة اسعادة
هسبريس من مراكش
الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 21:21

لقي رب أسرة مصرعه في حادثة سير مروعة، بالطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وشيشاوة، على مستوى الجماعة القروية اسعادة، بعد دهسه من طرف سيارة لنقل البضائع.

وأحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بحي باب دكالة، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، قبل تسليمها إلى أقاربه.

وفتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي للجماعة القروية اسعادة، التي انتقلت إلى مكان الحادث، تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادثة.

وبحسب مصادر هسبريس فإن الحادث نجم عن دهس الضحية من طرف سائق سيارة لنقل البضائع، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادث.

وأضافت المصادر نفسها أن الضحية كان ملقى وسط الطريق بعد التعرض لحادث خفيف، ينتظر وصول سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم دهسه من طرف سائق السيارة الذي لاذ بالفرار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - جحا الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 21:45
انا لله وانا اليه راجعون، اللهم ارحمه وارزق اهله الصبر. ملاحظة حادث سير مزدوج؟؟؟ كان رحمه الله ينتظر سيارة الاسعاف، فاذا به تاتيه سيارة نقل الاموات، صاحب الحادث التاني هل هو اعمى ام احمق ام ماذا؟؟ الم يشاهد الضحية مرمي على الارض؟؟ عوض تقديم المساعدة جعله في خبر كان... انها السرعة والتهور، الله يهدي بعض الساءقين الذين يعتبرون السرعة تمعلميت وقفوزية،لاثقة في الحديد، حذاري ثم حذاري واخا تكون راكب على الفيراري. اللهم الطف يارب.
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6
2 - ولد دوار فرانسوا الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 22:02
لﻻسف هده الطريق الكل يعرف مخاطرخا.بسب اكتضاض مستعمليها .حتى الطريق السيار لم تخفف من حوادثها .
سؤال لمادا لم يجرى توسيعها على اﻻقل من مراكش الى اثنين اﻻوداية.
فهاده الطريق يرتديها اصحاب الدراحات العادية و النارية العربات و الدواب زيادة على الشاحنات و الحافﻻت و....
الحل هو استعمالها طريق سريع
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3 - moga الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:05
يجب تتنية الطريق بين شيشاوة و مراكش إنها طريق الموت بامتياز
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4 - عبد الثلاثاء 27 فبراير 2018 - 23:24
ان لله و أن إليه راجعون الله يرحم موتانا
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