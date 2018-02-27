إحباط تهريب مخدرات عبر ميناء طنجة المتوسط

هسبريس من طنجة

تمكنت العناصر الأمنية المشتغلة بميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع مصالح الجمارك، من حجز كمية من المخدرات على متن شاحنة للنقل الدولي كانت متوجهة إلى أوروبا.

فحص الشاحنة بواسطة جهاز السكانير، كشف وجود المخدرات التي عثر عليها مخبأة بعناية داخل الهيكل الخاص بالمقطورة، والتي بلغ وزنها 32 كيلوغراما.

وتم على الفور توقيف سائق الشاحنة الذي سلم لعناصر الشرطة القضائية التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه.