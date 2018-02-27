مشفى وزان يُفشل محاولة انتحار تلميذة بـ"بوقرة"

هسبريس من وزان

نقلت فتاة قاصر تنحدر من جماعة بوقرة ضواحي وزان، اليوم الثلاثاء، إلى مستعجلات المشفى الإقليمي أبي القاسم الزهراوي، عقب تناولها لكمية كبيرة من دواء بمنزل والدها بالجماعة المذكورة.

ووفق مصادر قريبة من الحادث فإن الأمر يتعلق بتلميذة، تبلغ حوالي 15 سنة، ولجت المرفق العمومي في حالة حرجة عقب تناولها للعقار المذكور بهدف إنهاء حياتها.

وأرجعت المصادر ذاتها سبب إقدام الفتاة على هذه الخطوة إلى مشاكل عائلية، لاسيما في ظل طلاق والديها وشروع أبيها في خطوات زواج ثان.

وقد تدخلت أطر مشفى وزان لإنقاذ القاصر، وأخضعتها للفحوصات الطبية والإسعافات الضرورية، ووضعتها تحت العناية الطبية، بينما حلت عناصر الأمن، التابعة للمنطقة الإقليمية للشرطة، قصد الاستماع إلى الفتاة، وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء محاولتها الانتحار.